Интересные бизнес-задачи и перспективы роста: «Яков и Партнёры» ищет консультанта

Компания «Яков и Партнёры» открыта для целеустремленных людей, которых не пугают, а вдохновляют сложные задачи и которые хотят развиваться, работая в сильной команде профессионалов. Сейчас компания как раз ищет опытных консультантов и принимает резюме от соискателей, желающих стать частью команды.

«Яков и Партнёры» — наследники «большой тройки», которые оказывают услуги стратегического консалтинга в России. Консультанты ежедневно помогают клиентам из различных отраслей последовательно улучшать показатели бизнеса.

Работа в должности консультанта «Яков и Партнёры» требует творческого и вместе с тем очень взвешенного подхода к решению задач, стоящих перед клиентами, которые столкнулись с проблемами в области бизнеса или ищут новые источники роста. Консультантам необходимо каждый день погружаться в специфику различных отраслей — от FMCG до горнорудной промышленности — и находить эффективные, порой нестандартные способы достижения целей бизнеса.

В ходе каждого проекта консультанту предстоит:

собирать и анализировать данные о бизнесе клиента;

выдвигать и тестировать гипотезы;

разрабатывать рекомендации по решению задач;

представлять рекомендации клиенту (обычно высшему руководству) и его команде.

Для того чтобы консультанты эффективно решали задачи на всех этапах работы с клиентом, компания обучает сотрудников и оказывает им наставническую поддержку в следующих областях:

структурирование неоднозначных проблем;

подготовка четких выводов и рекомендаций на основе анализа комплексных массивов данных с применением как качественных, так и количественных методов;

взаимодействие с различными командами для выработки оптимальных решений;

выстраивание доверительных отношений с клиентами для более эффективной работы с их организациями;

эффективная коммуникация с любой целевой аудиторией, включая руководителей высшего звена;

выработка собственного стиля руководства с учетом своих интересов, способностей и ценностей.

Кроме того, в «Яков и Партнёры» за каждым консультантом закреплен менеджер по профессиональному развитию, который помогает выбирать проекты, наиболее соответствующие индивидуальным приоритетам и интересам консультанта.

Если вы готовы создавать новые продукты и формировать тенденции развития целых отраслей, стремитесь расти над собой как профессионал и работать в сильной команде выходцев из «большой тройки» — спешите отправить резюме. Но обратите внимание: одно из ключевых требований к соискателям — опыт работы не менее пяти лет.

Фото на обложке: Trent Erwin / Unsplash

Реклама