Стартовал конкурс на нестандартные идеи продвижения туризма Москвы — победители разделят 750 тысяч рублей

Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы запускает онлайн-конкурс «Креативная лаборатория» для специалистов, готовых предложить свежие идеи для продвижения столичного туризма. Авторы лучших креативных концепций получат денежный приз в размере 150 тысяч рублей и возможность пополнить портфолио уникальным кейсом. Подать заявку на участие можно до 14 апреля.

Кто может участвовать

Принять участие в «Креативной лаборатории» могут:

креаторы;

маркетологи;

PR- и SMM-специалисты;

продюсеры и другие эксперты в сфере креативных индустрий.

Присоединиться к конкурсу можно как индивидуально, так и в составе команды, например, целым креативным агентством. Важное условие — физические и юридические лица, принимающие участие в конкурсе, должны быть зарегистрированы в РФ.

Что предстоит делать

Организатор конкурса подготовил пять задач, нужно представить решение одной из них на выбор:

Разработать комплексную концепцию продвижения Москвы как привлекательной туристической дестинации по доступной цене. Цель — увеличить турпоток и стимулировать повторные поездки. Разработать концепцию продвижения Северо-Восточного округа Москвы (тут находится ВДНХ, «Солнце Москвы», монумент «Рабочий и колхозница», Останкинская телебашня, Ботанический сад и другие достопримечательности). Цель — увеличить поток региональных туристов и ускорить развитие межрайонного туризма внутри города. Разработать концепцию продвижения Троицкого и Новомосковского округов Москвы, где расположено множество старинных усадеб, храмов, культурных центров. Цель — та же, что и у второй задачи. Разработать дизайн внешнего и внутреннего оформления мобильных туристско-информационных центров и обогатить их существующий функционал и смысловое содержание. Разработать креативную концепцию продвижения (в том числе сценарии видеороликов) проекта «Город открытий». Это путешествие, в рамках которого школьники знакомятся с инновационными отраслями и индустриями Москвы, учатся открывать новые ресурсы в себе и находить их в пространстве города.

Подробнее с каждой задачей можно ознакомиться на сайте. Также 14 апреля пройдет вебинар, на котором подробно разберут все задачи и что требуется от участников (информация о старте регистрации на вебинар появится позже на сайте конкурса).

Представители Проектного офиса по развитию туризма и гостеприимства Москвы, которые и будут оценивать решения участников, ожидают, что предложенные ими концепции, будут содержать:

краткое описание идеи;

пояснение, в чем уникальность решения и предлагаемых инструментов;

перечисление ожидаемых результатов;

ресурсы, которые понадобятся для реализации проекта;

краткую смету проекта;

презентацию с подробным описанием предлагаемой идеи.

Почему стоит участвовать

Победители каждого трека получат 150 тысяч рублей и уникальный кейс в портфолио. Кроме того, конкурсанты станут частью большого комьюнити креативных специалистов, которые заинтересованы в развитии столичной туротрасли. Члены сообщества в специальном чате будут обмениваться новостями, обсуждать тренды индустрии и идеи. Также они могут привлекаться для разработки и реализации проектов Мостуризма.

Первая встреча комьюнити состоится в формате вебинара, где участники познакомятся друг с другом и обсудят задачи конкурса.

Подать заявку на конкурс «Креативная лаборатория» можно до 14 апреля. С 14 по 21 апреля участники погрузятся в активную работу по оформлению концепций и подготовке презентаций (однако обдумывать идеи можно уже сейчас). Победители станут известны не позднее 28 апреля.

Фото на обложке: OlegDoroshin / Shutterstock