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Курс биткоина впервые в истории превысил $41 тыс.

Новости
Елена Черкас
Елена Черкас

Редактор технологий

Елена Черкас

Сегодня, 8 января, стоимость криптовалюты BTC превысила $41 тыс., следует из данных Coindesk. Это рекордный курс за все время существования биткоина. В течение суток его оценка колебалась от $36,5 тыс. до $41,9 тыс., ровно месяц назад, 8 декабря, стоимость BTC составляла $18,8 тыс.

Курс биткоина впервые в истории превысил $41 тыс.

Ранее ведущий аналитик Bloomberg Майк Макглоун спрогнозировал рост стоимости биткоина до $50 тыс. в 2021 году,  а Тон Вейс, бывший аналитик JPMorgan, заявил о возможном росте курса до $100 тыс. или до $200 тыс. при позитивном сценарии. 

Аналитики связывают стремительный рост курса с выходом на рынок большого числа крупных институциональных инвесторов.

В конце прошлого года криптовалюту публично поддержали миллиардеры Пол Тюдор Джонс и Стэнли Дракенмиллер. 

Помимо этого, BTC получил поддержку со стороны крупных финансовых компаний. Например, PayPal в 2019 году запустил функцию, которая позволяет своим пользователям инвестировать в криптовалюты.

Впрочем, поклонники биткоина встревожены инициативой FinCEN (сети по борьбе с финансовыми преступлениями, США), которая заявила о планах радикально пересмотреть требования к отчетности для всех, кто продает или переводит криптовалюту. В настоящий момент ведутся активные дискуссии о возможных последствиях нововведений.

 

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Фото на обложке: Unsplash

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