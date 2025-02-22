Девелопер КВС выкупил легендарную тюрьму «Кресты» за 1,136 млрд рублей и построит там музей, отель и рестораны

Завершился аукцион по продаже площадей бывшего СИЗО — легендарных «Крестов», стартовавший в 2024 году: из двух заявок выиграла наибольшая. Новый владелец пространства — ООО «КВС-Всеволожский» — намерен выстроить на территории объекта музей, гостиничный комплекс, общественные пространства, сдать здания под аренду галереям, ресторанам и пр.

Девелопер КВС выиграл конкурс с суммой 1,136 млрд рублей при стартовой цене 1,052 млрд рублей. Второй участник — АО «Музыкальная индустрия» владельца билетного сервиса «Кассир.Ру» Евгения Финкельштейна — предложил 1,12 млрд рублей.

С «молотка» ушли 3,9 га земли и 29 сооружений общей площадью 41,2 тыс. кв. м. Таким образом, цена выкупа составила 30 тыс. рублей за «квадрат», что эксперты рынка считают беспрецедентно малой суммой.

Итоговый протокол торгов размещен на сайте «Дом.рф», а договор купли-продажи, как сообщается на сайте организации, будет заключен с победителем аукциона в течение пяти рабочих дней.

Согласно ЕГРЮЛ, ООО «КВС-Всеволожский» принадлежит собственникам ГК КВС Сергею Ярошенко и Владимиру Трекину (в равных долях) и существует с 5 сентября 2022 года (зарегистрировано в Санкт-Петербурге).

В компании КВС сообщили РБК, что объект «пройдет бережную реставрацию и станет уникальным общественным пространством, в котором прошлое и будущее соединятся в новом формате».

Эта «бережность» обусловлена законом: поскольку «Кресты» — объект культурного наследия, новый собственник обяаан содержать его определенным образом. КВС также необходимо будет провести государственную историко-культурную экспертизу за свой счет.

Предложенная КВС концепция, как думают игроки рынка, будет стоить девеолперу не менее 10 млрд рублей, но к реализации проекта быстро приступить не получится. С учетом расположения и статуса объекта все согласования могут занять «пару лет».

Второй участник конкурса предлагал схожую концепцию развития кластера с ресторанными, общественными, гостиничными, концертными, фестивальными и музейными пространствами. И даже обещал создать в легендарных «Крестах» «Музей добра и зла».

Фото на обложке: Andrew Shiva / Wikipedia