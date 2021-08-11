Lenovo объявила о рекордной квартальной прибыли в $466 млн

Крупнейший в мире производитель компьютеров Lenovo объявил о рекордной квартальной прибыли. Во втором квартале 2021 года компания заработала $466 млн – это на 119% больше, чем за аналогичный период 2020-ого.

В сообщении компании сказано, что первый финансовый квартал Lenovo Group совпадает со вторым календарным кварталом года.

Прибыль Lenovo в Q2 2021 составила $466 млн, а ее маржинальность достигла самого высокого показателя за последние годы – 2,8%. В процентном соотношении прибыль по сравнению со вторым кварталом прошлого года выросла на 119%.

Выручка компании выросла на 27%. В денежном выражении – до $16,9 млрд.

«В будущем мы продолжим увеличивать инвестиции в НИОКР, стремясь удвоить их в течение следующих трех лет. Мы будем и дальше совершенствовать наше операционное превосходство, и мы по-прежнему привержены экологичным инновациям и корпоративному гражданству для достижения долгосрочного устойчивого роста прибыли», – отметил председатель совета директоров и генеральный директор Lenovo Ян Юаньцин.

Результаты компании по полученной прибыли стали возможны благодаря цифровизации, интеллектуальной трансформации и модернизации ИТ-технологий в устройствах и инфраструктуре по всему миру, подчеркнули в сообщении Lenovo.

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