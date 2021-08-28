Основатель екатеринбургской «Лиги ЖКХ» Илья Сотонин продал компанию

Основатель екатеринбургской управляющей компании «Лига ЖКХ», сформировавшей новый подход к управлению многоквартирным домом, продал компанию после 9 лет работы. Илья Сотонин не раскрыл имя покупателя, но сообщил, что теперь сосредоточится на работе с ERP-системой для УК И ТСЖ, которую сам основал, но потом продал ее контрольный пакет «Сберу».

О продаже «Лиги ЖКХ» ее основатель Илья Сотонин объявил на своей странице в Facebook.

«Я продал “Лигу ЖКХ”. Первый дом в прямом управлении появился в Екатеринбурге в 2012 году. За 9 лет нам удалось поменять рынок. Причем не только в Екатеринбурге», – написал Сотонин. Имя покупателя он не раскрыл, как и сумму сделки.

«Лига ЖКХ» известна своим подходом к управлению многоквартирными домами. Каждый житель может в личном кабинете отслеживать денежный поток на счету своего дома в реальном времени, сдавать показания приборов учета и оплачивать услуги ЖКХ в «одном окне». Кроме того, команда проекта разработала «конструктор подъездов», позволяющий создать его дизайн-проект и рассчитать стоимость материалов.

Согласно информации на официальном сайте «Лиги ЖКХ», она обслуживает 33 дома, еще 889 домов «хотят пригласить “Лигу” в свой дом». У компании несколько юридических лиц – каждое работает в своем условном округе. Финансовые показатели юрлиц компании за 2020 год следующие:

ООО «Лига ЖКХ» (основное юрлицо). Выручка – 48,3 млн рублей, убыток – 278 тыс. рублей; ООО «Лига Центр». Убыток – 250 тыс. рублей; ООО «Лига ЖКХ Запад». Выручка – 25,8 млн рублей, прибыль – 667 тыс. рублей; ООО «Лига ЖКХ-Малевич». Выручка – 6,3 млн рублей, прибыль – 384 тыс. рублей; ООО «Лига-Сервис». Выручка – 17 млн рублей, прибыль – 910 тыс. рублей.

Илья Сотонин объяснил причину продажи тем, что работать на рынке ЖКХ становится финансово невыгодно, пишет издание E1.ru.

«Нужное нам для обеспечения качества оборудование, материалы и люди дорожают быстрее, чем растут платежки за обслуживание жилья», – сказал Сотонин.

Основатель «Лиги ЖКХ» сообщил, что сосредоточится на работе с ERP-системой doma.ai «Сбера» для управления домом. Этот проект основал сам Сотонин, но полгода назад продал его контрольный пакет «Сберу».

В начале августа стало известно, что к одному из юрлиц «Лиги ЖКХ» подали иск о банкротстве из-за долгов по аренде офисов.

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Фото: ukliga / Facebook, Лига ЖКХ / Youtube