Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Российский «аналог Instagram» Looky добавил обработку постов с помощью нейросети

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Соцсеть Looky, позиционирующая себя как аналог Instagram*, добавила нейрофильтры для генерации и обработки контента, сообщил RB.RU представитель компании.

Российский «аналог Instagram» Looky добавил обработку постов с помощью нейросети

Пользователям доступно более 20 фильтров, которыми можно пользоваться бесплатно (позднее соцсеть сделает доступ к функционалу платным). 

Встроенная нейросеть генерирует новые изображения в 24 разных стилях: от «киберпанка» и «аниме» до «футуризма». 

Чтобы воспользоваться AI-функционалом, нужно загрузить фото, выбрать от одного до трех фильтров и через несколько минут приложение создаст нейро-сет из 15 фотографий. Для каждого фильтра соцсеть генерирует по 5 картинок. Полученные изображения можно сохранять на смартфон, публиковать в Looky или других соцсетях.  

Российское приложение Looky было запущено в декабре 2022 года. Командой разработчиков ранее руководил Егор Яковлев, которые до этого возглавлял онлайн-кинотеатр Start. Сейчас Яковлев — консультант проекта. Приложение позиционирует себя как аналог Instagram* в России, работающий без VPN, сохранивший привычный функционал и знакомый интерфейс.

В апреле 2023 года Looky привлекла 300 млн рублей от российских частных инвесторов, их имена не разглашались.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Тысячи сообществ Reddit ограничили доступ к контенту — они протестуют против введения платы за API
  2. 2 Только контент и мемы? Как Edtech-проекту вести соцсети и рассказывать о себе
  3. 3 «VK Клипы» представил новую функцию для мгновенного подбора коротких видео под настроение
  4. 4 5 способов выделиться среди конкурентов, которые продают аналогичные товары
  5. 5 «Вызвать у клиента мурашки»: как сделать маркетинг с «вау-эффектом» без агентства

ВОЗМОЖНОСТИ

15 июня 2023

Loud

15 июня 2023

ИНКновация

18 июня 2023

Jet Security Team

18 июня 2023

MGIMO Ventures

19 июня 2023

Profbuh Hackathon

Все ВОЗМОЖНОСТИ