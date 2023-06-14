Российский «аналог Instagram» Looky добавил обработку постов с помощью нейросети

Соцсеть Looky, позиционирующая себя как аналог Instagram*, добавила нейрофильтры для генерации и обработки контента, сообщил RB.RU представитель компании.
Пользователям доступно более 20 фильтров, которыми можно пользоваться бесплатно (позднее соцсеть сделает доступ к функционалу платным).
Встроенная нейросеть генерирует новые изображения в 24 разных стилях: от «киберпанка» и «аниме» до «футуризма».
Чтобы воспользоваться AI-функционалом, нужно загрузить фото, выбрать от одного до трех фильтров и через несколько минут приложение создаст нейро-сет из 15 фотографий. Для каждого фильтра соцсеть генерирует по 5 картинок. Полученные изображения можно сохранять на смартфон, публиковать в Looky или других соцсетях.
Российское приложение Looky было запущено в декабре 2022 года. Командой разработчиков ранее руководил Егор Яковлев, которые до этого возглавлял онлайн-кинотеатр Start. Сейчас Яковлев — консультант проекта. Приложение позиционирует себя как аналог Instagram* в России, работающий без VPN, сохранивший привычный функционал и знакомый интерфейс.
В апреле 2023 года Looky привлекла 300 млн рублей от российских частных инвесторов, их имена не разглашались.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
Фото на обложке: Unsplash
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