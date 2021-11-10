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Объем сделок M&A в России превысил показатель допандемийного периода

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Рынок M&A в России в третьем квартале 2021 года показал стремительный рост. По объему сделок был превышен как показатель 2020 года (на 100%), так и результат допандемийного 2019 года (на 10%). Лидерами стали сектора строительства, торговли и ТЭКа, в которых прошли крупнейшие сделки. По прогнозу экспертов, объем рынка продолжит расти.

Объем сделок M&A в России превысил показатель допандемийного периода

Объем сделок слияния и поглощения в третьем квартале составил $11,6 млрд, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование агентства AK&M. Это не только более чем в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, но и на 10% выше результата 2019 года.

В третьем квартале было заключено три миллиардные сделки. Так, Сбербанк завершил продажу «Евроцемент груп» и прав требования по ее кредитам за $2,2 млрд, «Магнит» приобрел сети магазинов «Дикси» и «Мегамарт» ($1,3 млрд), «Независимая нефтегазовая компания» приобрела у «Роснефти» 50% «Томскнефти» ($1,1 млрд).

Крупнейшие сделки сформировали тройку лидеров. Лидерство на рынке M&A вернула отрасль строительства и девелопмента, где объем сделок составил $4,53 млрд, что на 100% выше результата 2020 года. Как прогнозирует замгендиректора AK&M Людмила Еремина, высокий спрос на строительные активы будет сохраняться, поскольку перевод жилищного строительства на проектное финансирование вытеснит с рынка слабых игроков.

На второе место поднялся сегмент торговли ($1,72 млрд, рост в 2,5 раза). За ним с небольшим отставанием следует сегмент ТЭКа ($1,6 млрд), хотя годом ранее он был в аутсайдерах по объему сделок (около $33 млн).

В целом в ближайшее время, по мнению Ереминой, стоит ожидать существенного роста числа крупных сделок в различных отраслях. Это связано с посткризисной консолидацией активов, а также выводом ряда активов из рамок ведущих холдингов для привлечения инвесторов на открытом рынке.

Так, в октябре состоялось несколько миллиардных сделок. В частности, «СИБУР Холдинг» приобрел «Таиф» за $3,5-4,5 млрд. Kismet Capital Group и «МегаФон» договорились о создании независимой компании башенной инфраструктуры, в рамках которой «Первую башенную компанию» оценили для сделки в $1,336 млрд.

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В дальнейшем рост рынка M&A будет характеризоваться тремя трендами: реорганизациями компаний и индустрий, их органической консолидацией, а также реструктуризацией активов и организацией отраслей после пандемии. 

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Фото на обложке: alice-photo / Shutterstock

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