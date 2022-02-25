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Российский рынок акций показал резкий рост после крупных потерь накануне

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Открывшиеся в 10:00 МСК в пятницу торги на Мосбирже показывают резкий рост. Российский фондовый рынок отыгрывает потери массовых продаж накануне. 

RB.RU продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне второго дня войны в Украине. 

Российский рынок акций показал резкий рост после крупных потерь накануне

Индекс Мосбиржи на 10:52 МСК вырос на 22% и превысил 2 500. Индекс РТС вырос на 24,8%, до 954,2 пункта.

Случившийся накануне обвал фондового рынка России по своей силе превзошел все предшествующие, в том числе обвал при мировом финансовом кризисе 2008 года и событиях в Крыму в 2014 году. Индекс Мосбиржи рухнул на 33,3%, индекс РТС — на 38,3%.

На 11:01 рост показывают бумаги Сбербанка, который попал под запрет операций с долларом (почти на 12%). Среди компаний технологичного сектора также растут акции «Яндекса» (на 14%), МТС (на 13%), VK (на 12%).

Приостановленные ранее торги на «СПБ бирже» с 17:00 возобновится во всех режимах.

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Фото на обложке: Unsplash

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