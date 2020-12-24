«Макдональдс» открыл первые рестораны на Дальнем Востоке

Рестораны «Макдональдс» открылись на Дальнем Востоке, первые — во Владивостоке. Компания также планирует в течение пяти лет инвестировать в развитие региона более 2 млрд рублей, сообщили Rusbase представители сети общественного питания.

Всего до конца декабря на Дальнем Востоке откроется пять предприятий сети — три во Владивостоке и два в Хабаровске. Блюда будут готовиться на стандартной кухне с системой «Made for You» непосредственно под заказ в доставку, на вынос или для питания за столиком в торговом зале, говорится в сообщении.

В ближайшее время в регионе планируется запуск «МакДоставки», а в дальнейшем — открытие предприятий в том числе с концепцией «МакАвто». Почти 99% продукции сети производится в России, в планах компании — поиск возможностей локализации и развития базы местных поставщиков на Дальнем Востоке.

«До сегодняшнего дня самой восточной точкой присутствия «Макдональдс» в стране был Красноярск. Я уверен, что с приходом нашей компании в регионе будет еще активнее развиваться рынок труда и локальное предпринимательство», — заявил гендиректор «Макдоналдс» в России Марк Карена.

На первом этапе «Макдональдс» создаст более 350 рабочих мест в регионе. На церемонии открытия сети было подписано соглашение с правительством Приморского края о сотрудничестве в социально-экономическом и инвестиционном направлении.

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