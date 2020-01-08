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Российская «МаксимаТелеком» запустила WI-FI в метро Дели

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Компания «МаксимаТелеком», предоставляющая услуги WI-FI в транспорте Москвы и Санкт-Петербурга, запустила сеть в делийском метрополитене. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Российская «МаксимаТелеком» запустила WI-FI в метро Дели

Как сообщается, сеть в Индии построена по российской технологии. В тоннелях и головных вагонах поездов были установлены базовые станции.

Подключение велось с декабря 2018 года. Сейчас WI-FI доступен пассажирам самой короткой линии — Оранжевой. Шесть ее станций соединяют Аэропорт имени Индиры Ганди и центр Дели.

Всего планируется обеспечить подключение на шести линиях.

Так же, как и в российском метро, WI-FI будет монетизироваться через рекламу, пишут «Ведомости». Часть прибыли будет отходить «МаксимаТелеком».

Строительство WI-FI сети вели местные компании и партнер «МаксимаТелеком» — Techno Sat Comm, соглашение с которым было подписано в 2018 году на Петербургском экономическом форуме.

Фото: Paul Tama / Shutterstock

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