Российская «МаксимаТелеком» запустила WI-FI в метро Дели
Компания «МаксимаТелеком», предоставляющая услуги WI-FI в транспорте Москвы и Санкт-Петербурга, запустила сеть в делийском метрополитене. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу компании.
Как сообщается, сеть в Индии построена по российской технологии. В тоннелях и головных вагонах поездов были установлены базовые станции.
Подключение велось с декабря 2018 года. Сейчас WI-FI доступен пассажирам самой короткой линии — Оранжевой. Шесть ее станций соединяют Аэропорт имени Индиры Ганди и центр Дели.
Всего планируется обеспечить подключение на шести линиях.
Так же, как и в российском метро, WI-FI будет монетизироваться через рекламу, пишут «Ведомости». Часть прибыли будет отходить «МаксимаТелеком».
Строительство WI-FI сети вели местные компании и партнер «МаксимаТелеком» — Techno Sat Comm, соглашение с которым было подписано в 2018 году на Петербургском экономическом форуме.
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