Менеджмент «Яндекса» получит крупнейшую долю в компании

Менеджеры «Яндекса» станут владельцами 35% компании по итогам реструктуризации бизнеса. Они получат право вето, их фонд наделят правом выдвигать двоих из десяти членов совета директоров.

Как следует из материалов, менеджмент получит 35% в ЗПИФ «Консорциум.Первый» через FMP. По итогу, структура станет самой крупной среди пайщиков.

5 февраля после продолжительных переговоров и рассмотрений различных сценариев реструктуризации стало известно, что нидерландская Yandex N.V. продает бизнес «Яндекса» за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов.

В конце января этого года 99,99% ООО «Яндекс» перешли МКАО «Яндекс», зарегистрированной на острове Октябрьский. Оставшиеся 0,01% принадлежат Международному фонду «Фонд Общественных Интересов».



Как распределятся доли в ЗПИФ

FMP-структура менеджмента компании получит 35%

Структура «ИНФИНИТИ МЕНЕДЖМЕНТ» основателя венчурного фонда LETA Capital Александра Чачавы получит 25%

Структура «Аргонавт», принадлежащая «Лукойлу» будет владеть 15%

Организация «Айти.Развитие», принадлежащая Павлу Прассу, также получит 15%

10% перейдут «Меридиан-Сервис» Александра Рязанова.

Активы среди пайщиков будут распределены таким образом, что ни один из них не получит контролирующую долю. Для участников ЗПИФ установлены ограничения, не позволяющие передавать доли внешним инвесторам в течение одного года.

Основная сделка по продаже российского бизнеса Yandex N.V. будет проходить в два этапа.

Сначала около 68% компании продадут за 230 млрд рублей. Также в рамках первого этапа продадут 67,8 млн экономических акций Yandex N.V. Денежную часть в рамках сделки выплатят в китайской валюте. Завершить этот процесс планируется к в ближайшие полгода. После этого покупатель оплатит остальную долю денежными средствами и акциями Yandex N.V.



В результате реструктуризации компания сохранит бизнесы, активы и сервисы всей группы, за исключением стартапов Nebius (базируется в Израиле), Toloka, Avride и TripleTen. Также компания не сохранит дата-центр в Финляндии.

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