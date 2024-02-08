Менеджмент «Яндекса» получит крупнейшую долю в компании

Менеджеры «Яндекса» станут владельцами 35% компании по итогам реструктуризации бизнеса. Они получат право вето, их фонд наделят правом выдвигать двоих из десяти членов совета директоров.
Как следует из материалов, менеджмент получит 35% в ЗПИФ «Консорциум.Первый» через FMP. По итогу, структура станет самой крупной среди пайщиков.
5 февраля после продолжительных переговоров и рассмотрений различных сценариев реструктуризации стало известно, что нидерландская Yandex N.V. продает бизнес «Яндекса» за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов.
В конце января этого года 99,99% ООО «Яндекс» перешли МКАО «Яндекс», зарегистрированной на острове Октябрьский. Оставшиеся 0,01% принадлежат Международному фонду «Фонд Общественных Интересов».
Как распределятся доли в ЗПИФ
- FMP-структура менеджмента компании получит 35%
- Структура «ИНФИНИТИ МЕНЕДЖМЕНТ» основателя венчурного фонда LETA Capital Александра Чачавы получит 25%
- Структура «Аргонавт», принадлежащая «Лукойлу» будет владеть 15%
- Организация «Айти.Развитие», принадлежащая Павлу Прассу, также получит 15%
- 10% перейдут «Меридиан-Сервис» Александра Рязанова.
Активы среди пайщиков будут распределены таким образом, что ни один из них не получит контролирующую долю. Для участников ЗПИФ установлены ограничения, не позволяющие передавать доли внешним инвесторам в течение одного года.
Основная сделка по продаже российского бизнеса Yandex N.V. будет проходить в два этапа.
- Сначала около 68% компании продадут за 230 млрд рублей. Также в рамках первого этапа продадут 67,8 млн экономических акций Yandex N.V. Денежную часть в рамках сделки выплатят в китайской валюте. Завершить этот процесс планируется к в ближайшие полгода.
- После этого покупатель оплатит остальную долю денежными средствами и акциями Yandex N.V.
В результате реструктуризации компания сохранит бизнесы, активы и сервисы всей группы, за исключением стартапов Nebius (базируется в Израиле), Toloka, Avride и TripleTen. Также компания не сохранит дата-центр в Финляндии.
Фото на обложке: fotogestoeber /
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