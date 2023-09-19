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В «Яндекс.Картах» появились комбинированные маршруты такси и метро

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс.Карты» при планировании поездок на общественном транспорте начнут предлагать пассажирам вариант маршрута с заказом такси до станции метро. Об этом говорится в сообщении «Яндекса». 

В «Яндекс.Картах» появились комбинированные маршруты такси и метро

Сейчас подобные маршруты доступны в приложении на Android в Москве и Санкт-Петербурге.

Сервис сам рассчитывает оптимальную станцию для начала поездки и общее время в пути с учетом ситуации на дорогах. Так, начальная станция может находиться не на ближайшей, а на соседней ветке метро, если это позволит доехать быстрее или так будет меньше пересадок.

Такси можно будет заказать прямо на этапе выбора маршрута. Картографы сервиса разметили 936 точек высадки пассажиров, учитывая данные о полосах дорожного движения, знаках и парковках. Это места, где водители такси могут, не нарушая ПДД, остановить машину и откуда пассажирам недалеко идти до метро.

Ранее рассчитывать пешие сегменты и пересадки при выборе маршрутов на общественном транспорте начал картографический сервис «2ГИС». В нем также появилось расписание маршрутов, информация о первых и последних рейсах.

Фото на обложке: Unsplash

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