Продавцы на «Яндекс.Маркете» получили возможность создавать рекламные баннеры с помощью нейросети

Продавцы на «Яндекс.Маркете» получили возможность создавать рекламные баннеры с помощью нейросети YandexGPT. Для создания баннера достаточно загрузить ссылку на товар в сервис – если первоначальный результат не устроит, можно сгенерировать другой.

«Яндекс.Маркет» добавил опцию автоматического создания рекламных баннеров для товаров. Новый сервис работает на основе нейросети YandexGPT и может генерировать бесконечное количество вариантов баннера, рассказал в пресс-службе маркетплейса.

Чтобы создать баннер, продавцу нужно загрузить ссылку на товар в сервис – он автоматически возьмет из карточки товара изображение и придумает заголовок. Продавец также может добавить на баннер предложение скидки или номер промокода.

В июне в «Яндекс.Маркет» встроили YandexGPT. Продавцы маркетплейса получили возможность создавать описание товаров с помощью нейросети.

Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock