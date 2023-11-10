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Продавцы на «Яндекс.Маркете» получили возможность создавать рекламные баннеры с помощью нейросети

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Продавцы на «Яндекс.Маркете» получили возможность создавать рекламные баннеры с помощью нейросети YandexGPT. Для создания баннера достаточно загрузить ссылку на товар в сервис – если первоначальный результат не устроит, можно сгенерировать другой.

Продавцы на «Яндекс.Маркете» получили возможность создавать рекламные баннеры с помощью нейросети

«Яндекс.Маркет» добавил опцию автоматического создания рекламных баннеров для товаров. Новый сервис работает на основе нейросети YandexGPT и может генерировать бесконечное количество вариантов баннера, рассказал в пресс-службе маркетплейса.

Чтобы создать баннер, продавцу нужно загрузить ссылку на товар в сервис – он автоматически возьмет из карточки товара изображение и придумает заголовок. Продавец также может добавить на баннер предложение скидки или номер промокода.

В июне в «Яндекс.Маркет» встроили YandexGPT. Продавцы маркетплейса получили возможность создавать описание товаров с помощью нейросети.  

Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock

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