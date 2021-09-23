Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Онлайн-ритейлеры пожаловались на правила установки приложений маркетплейсов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Ассоциация компаний интернет-торговли направила жалобу участников рынка на правила предустановки приложений маркетплейсов вице-премьеру Дмитрий Чернышенко. Нововведения правительства могут обязать предустанавливать их приложения магазинов на телефоны.

Онлайн-ритейлеры пожаловались на правила установки приложений маркетплейсов

Нововведения противоречат базовым принципам конкуренции, считают в ассоциации, так как создают искусственные преференции отдельному игроку, передает РБК.

В АКИТ отметили, что доля зарубежных компаний на рынке интернет-торговли в России составляет не более 14%. Приложения зарубежных онлайн-магазинов предустанавливаются на коммерческой основе, а не на безвозмездной. 

Предустановка приложений не решит задачу поддержки российских компаний в борьбе с иностранными конкурентами, а только сыграет на руку тому или иному магазину. 

Затраты на коммерческую предустановку одного приложения на 32,5 млн устройств, по подсчетам организации, могут превышать 1,6-2,2 млрд рублей при цене предустановки одного приложения на одно устройство от €0,6 до €0,8.

 Ассоциация предупредила, что предустановка одного или двух приложений маркетплейсов нивелирует вложения других игроков рынка в повышение качества сервиса и развитие инфраструктуры.

С апреля производителей гаджетов обязали предустанавливать российский софт. Перечень программ определяет Минцифры.

Краудсорсим Open Source стратегию России в реальном времени — предложи свою идею на ROS Summit 1 октября

Сейчас правительство рассматривает постановление, которое сделает обязательным предварительную установку программ для приобретения товаров с маркетплейсов. Производители будут предустанавливать приложение одной или двух компаний, если разница между количеством пользователей их мобильных приложений менее 5%.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото:  Zapp2Photo / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Россияне готовы покупать люксовые б/у-вещи при условии скидки на них не менее 80% — опрос
  2. 2 Wildberries вышел на рынок стран Прибалтики
  3. 3 Думаете отдать логистику на аутсорс? 5 советов, как выстроить эффективную работу с подрядчиками
  4. 4 «Яндекс.Маркет» упростил возврат невыкупленных товаров продавцам
  5. 5 Хотите работать с фермерскими продуктами? Вот что нужно учесть
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

23 сентября 2021

Питч-сессия IRON ROAD SHOW в Ульяновске

23 сентября 2021

Всероссийский чемпионат по производительности

24 сентября 2021

MIXX Russia

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма