Онлайн-ритейлеры пожаловались на правила установки приложений маркетплейсов

Ассоциация компаний интернет-торговли направила жалобу участников рынка на правила предустановки приложений маркетплейсов вице-премьеру Дмитрий Чернышенко. Нововведения правительства могут обязать предустанавливать их приложения магазинов на телефоны.

Нововведения противоречат базовым принципам конкуренции, считают в ассоциации, так как создают искусственные преференции отдельному игроку, передает РБК.

В АКИТ отметили, что доля зарубежных компаний на рынке интернет-торговли в России составляет не более 14%. Приложения зарубежных онлайн-магазинов предустанавливаются на коммерческой основе, а не на безвозмездной.

Предустановка приложений не решит задачу поддержки российских компаний в борьбе с иностранными конкурентами, а только сыграет на руку тому или иному магазину.

Затраты на коммерческую предустановку одного приложения на 32,5 млн устройств, по подсчетам организации, могут превышать 1,6-2,2 млрд рублей при цене предустановки одного приложения на одно устройство от €0,6 до €0,8.

Ассоциация предупредила, что предустановка одного или двух приложений маркетплейсов нивелирует вложения других игроков рынка в повышение качества сервиса и развитие инфраструктуры.

С апреля производителей гаджетов обязали предустанавливать российский софт. Перечень программ определяет Минцифры.

Сейчас правительство рассматривает постановление, которое сделает обязательным предварительную установку программ для приобретения товаров с маркетплейсов. Производители будут предустанавливать приложение одной или двух компаний, если разница между количеством пользователей их мобильных приложений менее 5%.

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