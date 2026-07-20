Машино-места в Москве продаются лучше квартир: спрос на жильё в 2026 году упал на 28%, на парковки — всего на 9%

В новостройках старой Москвы машино-места продаются лучше, чем квартиры, сообщают «Ведомости». В первом полугодии 2026 года покупатели приобрели около 6100 парковочных мест — всего на 9,4% меньше, чем годом ранее, тогда как спрос на квартиры в строящихся домах сократился на 28,3%. По мнению экспертов, сегмент поддерживают низкая зависимость от ипотеки и дефицит парковочных мест.

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Дефицит свободных мест для авто вокруг ЖК поддерживает спрос на машино-места

На более устойчивый спрос на машино-места влияет низкая зависимость от ипотеки — только 6,8% покупателей приобретают автозону с помощью ипотеки, остальные используют свои средства или берут рассрочку, сообщают «Ведомости».

По словам коммерческого директора Dar Анны Усатовой, на которую ссылаются «Ведомости», девелоперы используют две основные стратегии продажи парковочных мест: реализуют их на старте проекта — или ближе к моменту заселения дома. В первом случае покупатели могут приобрести машино-место по более выгодной цене, а во втором спрос поддерживает дефицит свободной парковки рядом с жилым комплексом.

Предложение машино-мест сократилось на 23%

Стабильность спроса на машино-места поддерживает сокращение объёма предложения. По данным «Ведомостей», за год количество доступных парковочных мест снизилось на 23,3% — примерно до 15 тыс. объектов.

При этом цены на машино-места в среднем уменьшились. По данным агентства недвижимости Est-a-Tet, в старой Москве средняя стоимость парковочного места за год снизилась на 15% — до 3,6 млн рублей. Одной из причин стал резкий рост предложения от Фонда реновации, который продаёт машино-места дешевле большинства коммерческих девелоперов. За год доля таких объектов на рынке выросла с 1% до 43%.

Если учитывать только предложения коммерческих застройщиков, динамика оказалась противоположной: цены выросли на 14,6% — до 4,9 млн рублей. Наибольший рост зафиксирован в сегментах премиального жилья:

в делюкс-классе стоимость машино-мест — на 14%, до 28 млн рублей,

в премиальном сегменте — на 13%, до 7,7 млн рублей.

Покупатели приобретают машино-места в качестве инвестиции

Эксперты «Ведомостей» отмечают, что парковочные места чаще приобретают как дополнительный актив после покупки квартиры.

При этом аналитики считают, что дефицит парковок будет поддерживать спрос и дальше: сокращение предложения готовых мест в новых жилых комплексах формирует отложенную потребность у покупателей.