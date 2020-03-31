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Малый бизнес и ИП начали выпускать дизайнерские маски для лица на фоне коронавируса

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Малый бизнес и индивидуальные предприниматели массово переориентируются на производство товаров, востребованных на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные платформы «Ярмарка мастеров».

Малый бизнес и ИП начали выпускать дизайнерские маски для лица на фоне коронавируса

По итогам прошлой недели количество объявлений о продаже дизайнерских многоразовых масок для лица выросло в 80 раз — до 200 публикаций. Предложение в городах-миллионниках начало резко расти в прошлый понедельник, и этот процесс продолжается.

На 4% — до 18,5 тысяч объявлений, выросло число предложений о продажах антибактериального мыла ручной работы с натуральными антисептиками. По оценкам платформы, продажи продукта за прошлую неделю подскочили на 40%.

В «Ярмарке мастеров» считают, что россияне активно скупают дизайнерские тканевые маски не только из-за дефицита медицинских в аптеках, но и как модный аксессуар. 

Другие площадки также фиксируют резкий рост продаж. В Ozon за минувшую неделю спрос на тканевые маски вырос в несколько раз: если в январе за месяц их покупали около десяти штук, то сейчас — несколько десятков, пишет издание.

В Ozon добавили, что за последние дни количество заявок от поставщиков на заведение ассортимента тканевых масок на площадке выросло в несколько раз.

В Wildberries сообщили, что непосредственно на дизайнерские товары сейчас приходится 10% от общего спроса на защитные маски. В натуральном выражении с 16 по 22 марта их продажи увеличились более чем в 12 раз относительно аналогичного периода прошлого года.

Рост спроса на медицинские маски в России начался в январе, уже в феврале он привел к дефициту товара. Как пояснял гендиректор DSM Group Сергей Шуляк, ситуация связана с высоким спросом на товар со стороны госорганов, скупающих их по себестоимости. Эта тенденция привела к тому, что продажей защитных масок начали заниматься многие непрофильные сервисы. 

Фото: Unsplash

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