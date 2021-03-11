«Нетология», НИУ ВШЭ и РАНХиГС запустили магистратуры для предпринимателей и продакт-менеджеров

«Нетология» открыла две магистерские программы: «Цифровое предпринимательство» вместе с РАНХиГС и «Управление цифровым продуктом» совместно с НИУ ВШЭ. Занятия будут проходить онлайн с 1 сентября 2021 года.
Программы рассчитаны на два года обучения. Учащихся ждут записанные видеолекции и «живые» вебинары, воркшопы и практические задания, а также стажировки в компаниях. Выпускники получат дипломы государственного образца.
Онлайн-магистратура «Цифровое предпринимательство» направлена на подготовку управленцев.
В программе:
- современный менеджмент;
- корпоративные финансы;
- создание и развитие цифрового бизнеса;
- программирование и дизайн цифрового продукта;
- управление интеллектуальной собственностью;
- управление командами и многие другие дисциплины.
На протяжении всего обучения студенты будут работать в команде над собственными проектами, а также проведут исследование рынка и целевой аудитории. Документы принимаются с 17 мая по 13 августа.
Программа «Управление цифровым продуктом», по словам организаторов, подойдет выпускникам со специальностью в сфере менеджмента, продакт-менеджерам и тем, кто хочет сменить профессию.
В программе:
- стратегический менеджмент;
- основы веб-программирования;
- soft skills;
- управление продуктом и разработкой;
- маркетинг;
- UX/UI-дизайн;
- продуктовая аналитика и другие темы.
Учащиеся также реализуют свой проект в рамках программы. Подать документы можно будет с 21 июня по 16 августа.
Фото на обложке: Anel Alijagic / Shutterstock
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