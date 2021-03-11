«Нетология», НИУ ВШЭ и РАНХиГС запустили магистратуры для предпринимателей и продакт-менеджеров

«Нетология» открыла две магистерские программы: «Цифровое предпринимательство» вместе с РАНХиГС и «Управление цифровым продуктом» совместно с НИУ ВШЭ. Занятия будут проходить онлайн с 1 сентября 2021 года.

Программы рассчитаны на два года обучения. Учащихся ждут записанные видеолекции и «живые» вебинары, воркшопы и практические задания, а также стажировки в компаниях. Выпускники получат дипломы государственного образца.

Онлайн-магистратура «Цифровое предпринимательство» направлена на подготовку управленцев.

В программе:

современный менеджмент;

корпоративные финансы;

создание и развитие цифрового бизнеса;

программирование и дизайн цифрового продукта;

управление интеллектуальной собственностью;

управление командами и многие другие дисциплины.

На протяжении всего обучения студенты будут работать в команде над собственными проектами, а также проведут исследование рынка и целевой аудитории. Документы принимаются с 17 мая по 13 августа.

Программа «Управление цифровым продуктом», по словам организаторов, подойдет выпускникам со специальностью в сфере менеджмента, продакт-менеджерам и тем, кто хочет сменить профессию.

В программе:

стратегический менеджмент;

основы веб-программирования;

soft skills;

управление продуктом и разработкой;

маркетинг;

UX/UI-дизайн;

продуктовая аналитика и другие темы.

Учащиеся также реализуют свой проект в рамках программы. Подать документы можно будет с 21 июня по 16 августа.





Фото на обложке: Anel Alijagic / Shutterstock