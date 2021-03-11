Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Новости от партнеров

«Нетология», НИУ ВШЭ и РАНХиГС запустили магистратуры для предпринимателей и продакт-менеджеров

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

«Нетология» открыла две магистерские программы: «Цифровое предпринимательство» вместе с РАНХиГС и «Управление цифровым продуктом» совместно с НИУ ВШЭ. Занятия будут проходить онлайн с 1 сентября 2021 года.

«Нетология», НИУ ВШЭ и РАНХиГС запустили магистратуры для предпринимателей и продакт-менеджеров

Программы рассчитаны на два года обучения. Учащихся ждут записанные видеолекции и «живые» вебинары, воркшопы и практические задания, а также стажировки в компаниях. Выпускники получат дипломы государственного образца.

Онлайн-магистратура «Цифровое предпринимательство» направлена на подготовку управленцев.

В программе:

  • современный менеджмент;
  • корпоративные финансы;
  • создание и развитие цифрового бизнеса;
  • программирование и дизайн цифрового продукта;
  • управление интеллектуальной собственностью;
  • управление командами и многие другие дисциплины.

На протяжении всего обучения студенты будут работать в команде над собственными проектами, а также проведут исследование рынка и целевой аудитории. Документы принимаются с 17 мая по 13 августа.

Стартап-экосистема Казахстана

Программа «Управление цифровым продуктом», по словам организаторов, подойдет выпускникам со специальностью в сфере менеджмента, продакт-менеджерам и тем, кто хочет сменить профессию.

В программе:

  • стратегический менеджмент;
  • основы веб-программирования;
  • soft skills;
  • управление продуктом и разработкой;
  • маркетинг;
  • UX/UI-дизайн;
  • продуктовая аналитика и другие темы.

Учащиеся также реализуют свой проект в рамках программы. Подать документы можно будет с 21 июня по 16 августа.

Фото на обложке: Anel Alijagic / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Защита для бизнеса
Забудь о проблемах с безопасностью
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

11 марта 2021

DEMHAСK2 — хакатон от Роскомсвободы и Privacy Accelerator

12 марта 2021

Международная олимпиада по анализу данных IDAO-2021

15 марта 2021

Акселератор — MUIV.LAB

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма