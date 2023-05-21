Аномальная жара в Азии может нанести мировой экономике ущерб в $3 трлн, Марк Цукерберг стал самым разбогатевшим бизнесменом в 2023 году, Georgian Airways объявили президента Грузии персоной нон-грата. Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте RB.

Рост состояния Цукерберга, аномальная жара в Азии и борьба с глобальным потеплением: главное 21 мая