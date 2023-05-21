Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Рост состояния Цукерберга, аномальная жара в Азии и борьба с глобальным потеплением: главное 21 мая

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Аномальная жара в Азии может нанести мировой экономике ущерб в $3 трлн, Марк Цукерберг стал самым разбогатевшим бизнесменом в 2023 году, Georgian Airways объявили президента Грузии персоной нон-грата. Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте RB.

Рост состояния Цукерберга, аномальная жара в Азии и борьба с глобальным потеплением: главное 21 мая

Мир

  • Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о неправильном распределении средств МВФ между странами. Он подчеркнул, что страны G7 получили $280 млрд в виде специальных прав заимствования, в то время как государствам Африки досталось всего $34 млрд.
  • Цены на аренду квартир в ряде районов Стамбула выросли в девять раз за последние четыре года, отметил мэр города.
  • Власти Китая в целях кибербезопасности запретили местным операторам критической информационной инфраструктуры закупать продукцию американской Micron Technology.
  • В отеле ОАЭ запустили первого робота-дворецкого из России.
  • Страны G7 усилят контроль за соблюдением антироссийских санкций, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Россия

  • В Совете Федерации предложили снизить до 1% ставку эквайринга для турагентств и отелей.
  • Самые популярные машины в 2023 году в России — Lada Granta, Hyundai Solaris и Kia Rio, согласно исследованию «СберАвто» (РИА).

Бизнес

  • Georgian Airways объявили президента Грузии персоной нон-грата и запретили ей пользоваться услугами авиакомпании после того, как Саломе Зурабишвили объявила бойкот национальному авиаперевозчику.
  • Марк Цукерберг стал самым разбогатевшим бизнесменом в 2023 году. Согласно Bloomberg, его состояние выросло на $44 млрд с начала января.
  • Основатели платного поисковика без рекламы Neeva объявили о скором закрытии проекта. Стартап сфокусируется на разработках в области ИИ.
  • Adidas планирует наладить бизнес в Китае, чтобы перекрыть спад, связанный в том числе с закрытием магазинов в России (WSJ).

Климат

  • Аномальное  колебание температуры воды в экваториальной части Тихого океана, прозванное Эль-Ниньо, может нанести мировой экономике ущерб в $3 трлн, считают ученые из Дартмута.
  • Кроме того, это потепление вызвало рост спроса на треть на российские энергоресурсы в Юго-Восточной Азии.
  • Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны «Большой семерки» полностью отказаться от угольной энергетики к 2040 году из-за глобального потепления, а развивающиеся страны — к 2050-му.

Фото: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Очередные санкции Японии, китайский импорт, новый партнер NASA и аналог Twitter: главное для бизнеса 20 мая
  2. 2 Вызванное Эль-Ниньо потепление может нанести мировой экономике ущерб $3 трлн
  3. 3 Российское отделение Greenpeace объявило о закрытии
  4. 4 Экологичность — что это такое и как сделать свои первые шаги к экологичному образу жизни
  5. 5 Тратить меньше, повысить комфорт и лояльность сотрудников — как сделать «зеленый» офис, чтобы получить такой эффект
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

21 мая 2023

Льготные кредиты на инвестиционные цели для субъектов МСП

21 мая 2023

«Лидеры цифровой трансформации»

21 мая 2023

Sovcombank Team Challenge 2023

Все ВОЗМОЖНОСТИ