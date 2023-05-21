Рост состояния Цукерберга, аномальная жара в Азии и борьба с глобальным потеплением: главное 21 мая

Ахмед Садулаев
Аномальная жара в Азии может нанести мировой экономике ущерб в $3 трлн, Марк Цукерберг стал самым разбогатевшим бизнесменом в 2023 году, Georgian Airways объявили президента Грузии персоной нон-грата. Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте RB.
Рост состояния Цукерберга, аномальная жара в Азии и борьба с глобальным потеплением: главное 21 маяАхмед Садулаев
Мир
- Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о неправильном распределении средств МВФ между странами. Он подчеркнул, что страны G7 получили $280 млрд в виде специальных прав заимствования, в то время как государствам Африки досталось всего $34 млрд.
- Цены на аренду квартир в ряде районов Стамбула выросли в девять раз за последние четыре года, отметил мэр города.
- Власти Китая в целях кибербезопасности запретили местным операторам критической информационной инфраструктуры закупать продукцию американской Micron Technology.
- В отеле ОАЭ запустили первого робота-дворецкого из России.
- Страны G7 усилят контроль за соблюдением антироссийских санкций, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.
Россия
- В Совете Федерации предложили снизить до 1% ставку эквайринга для турагентств и отелей.
- Самые популярные машины в 2023 году в России — Lada Granta, Hyundai Solaris и Kia Rio, согласно исследованию «СберАвто» (РИА).
Бизнес
- Georgian Airways объявили президента Грузии персоной нон-грата и запретили ей пользоваться услугами авиакомпании после того, как Саломе Зурабишвили объявила бойкот национальному авиаперевозчику.
- Марк Цукерберг стал самым разбогатевшим бизнесменом в 2023 году. Согласно Bloomberg, его состояние выросло на $44 млрд с начала января.
- Основатели платного поисковика без рекламы Neeva объявили о скором закрытии проекта. Стартап сфокусируется на разработках в области ИИ.
- Adidas планирует наладить бизнес в Китае, чтобы перекрыть спад, связанный в том числе с закрытием магазинов в России (WSJ).
Климат
- Аномальное колебание температуры воды в экваториальной части Тихого океана, прозванное Эль-Ниньо, может нанести мировой экономике ущерб в $3 трлн, считают ученые из Дартмута.
- Кроме того, это потепление вызвало рост спроса на треть на российские энергоресурсы в Юго-Восточной Азии.
- Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны «Большой семерки» полностью отказаться от угольной энергетики к 2040 году из-за глобального потепления, а развивающиеся страны — к 2050-му.
Фото: Unsplash
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21 мая 2023
21 мая 2023