ЕС не намерен подключать Россельхозбанк к SWIFT в рамках зерновой сделки, «бизнес-патриоты» предложили шестидневную рабочую неделю в России, Lada Granta стала самой обсуждаемой машиной и другие новости 22 мая.

Шестидневная рабочая неделя в России, социально значимые бананы: главное 22 мая