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Шестидневная рабочая неделя в России, социально значимые бананы: главное 22 мая

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

ЕС не намерен подключать Россельхозбанк к SWIFT в рамках зерновой сделки, «бизнес-патриоты» предложили шестидневную рабочую неделю в России, Lada Granta стала самой обсуждаемой машиной и другие новости 22 мая.

Шестидневная рабочая неделя в России, социально значимые бананы: главное 22 мая

Мир

  • Евросоюз не намерен подключать Россельхозбанк к SWIFT в рамках зерновой сделки, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Варианты подключения продолжают прорабатываться, среди них — использование турецкого банка как посредника, пишут РИА Новости.

Россия

  • «Бизнес-патриоты» предложили ввести в России шестидневную рабочую неделю. По мнению авторов инициативы, это поможет укрепить экономику в условиях санкций.

Бизнес

  • В 2022 году российский рынок курьерской доставки вырос на 24,5% и его объем составил 1,7 трлн рублей. На доставку товаров из интернет-магазинов и маркетплейсов пришлось 788 млрд рублей. 
  • Ряд страховщиков планируют увеличить тарифы по медстрахованию выезжающих за рубеж, узнал «Ъ». По некоторым оценкам, рост может составить 20-40%. 
  •  Бананы могут стать социально значимым продуктом в России, а импортные пошлины на них могут временно обнулить, пишут «Известия».

Транспорт

  • После ухода зарубежных автобрендов пользователи соцсетей чаще всего обсуждали Lada Granta. На популярности сказалась и стоимость — это одна из немногих моделей стоимостью до 1 млн рублей.

Фото на обложке: STUDIO GRAND WEB / Shutterstock

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