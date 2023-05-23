Дефицит шин и моторных масел для большегрузов, карты UnionPay от «Тинькофф Банка» для всех клиентов, продажи товаров без сертификатов качества заблокируют и другие события 23 мая.

Дефицит шин, «Тинькофф Банк» выпустил карты UnionPay для всех клиентов: главное 23 мая