Дефицит шин, «Тинькофф Банк» выпустил карты UnionPay для всех клиентов: главное 23 мая

Карина Пардаева
Дефицит шин и моторных масел для большегрузов, карты UnionPay от «Тинькофф Банка» для всех клиентов, продажи товаров без сертификатов качества заблокируют и другие события 23 мая.
Дефицит шин, «Тинькофф Банк» выпустил карты UnionPay для всех клиентов: главное 23 маяКарина Пардаева
Финансы
- «Тинькофф Банк» с 23 мая будет выпускать карты UnionPay. Ими можно будет расплатиться в Турции, ОАЭ, Таиланде, во многих странах Азии, Африки и Южной Америки.
- До 80% малых и средних банков в России могут исчезнуть — закрыться или оказаться поглощенными — в течение 10 лет, узнал Forbes.
- Доходы российского бюджета за январь–март составили 5,678 трлн рублей, расходы — 7,764 трлн рублей, следует из отчетности Минфина.
- Российские банки выпустили около 1 млн платежных стикеров по итогам первого квартала. Выручка кредитных организаций от продажи стикеров составила 400 млн рублей, пишут «Ведомости».
Бизнес
- Продажи товаров без сертификатов качества заблокируют. У каждого изделия появится идентификационный номер, его привяжут к конкретному сертификату.
- Граждане России могут получить помощь от государства на сумму до 350 тыс. рублей на открытие своего бизнеса, оформив социальный контракт, если уровень их заработка ниже величины прожиточного минимума в регионе, пишет «Прайм».
- Компания «Красный октябрь» планирует выходить на египетский рынок. Сейчас проходит регистрация и сертификация, сообщили «Известия».
Транспорт
- В январе-марте 2023 года в России было продано 24,5 тыс. электросамокатов на 575 млн рублей. Это на 43% больше, чем за тот же квартал в 2022 году. В тройке лидеров — Kugoo, Hiper, Ninebot.
- В России назревает дефицит шин и моторных масел для большегрузов. На стабилизацию ситуации потребуется несколько лет, узнали «Ведомости».
Фото на обложке: Avigator Fortuner /
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