Сенаторы предложили взимать налоги с блогеров, Wildberries с 24 мая снижает комиссию от 2% для продавцов бытовой техники и электроники, в 2023 году на российский рынок выйдет около 500 новых франшиз и другие новости 24 мая.

С блогеров предложили взимать налоги, Wildberries снижает комиссию для продавцов электроники: главное 24 мая