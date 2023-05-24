С блогеров предложили взимать налоги, Wildberries снижает комиссию для продавцов электроники: главное 24 мая

Карина Пардаева
Сенаторы предложили взимать налоги с блогеров, Wildberries с 24 мая снижает комиссию от 2% для продавцов бытовой техники и электроники, в 2023 году на российский рынок выйдет около 500 новых франшиз и другие новости 24 мая.
С блогеров предложили взимать налоги, Wildberries снижает комиссию для продавцов электроники: главное 24 маяКарина Пардаева
Финансы
- Сенаторы предложили правительству России рассмотреть возможность введения налогообложения для физических и юридических лиц на доходы в интернете, в том числе полученные от блогерской деятельности.
Бизнес
- Маркетплейс Wildberries с 24 мая снижает комиссию от 2% для продавцов бытовой техники и электроники. Сейчас комиссия в этой категории составляет 17%.
- В 2023 году на российский рынок выйдет около 500 новых франшиз, что на 16% меньше, чем год назад, выяснил «Ъ».
- В 2023 году в России откроется более 400 новых магазинов отечественных брендов. Речь идет о таких ритейлерах, как Gloria Jeans, «Стокманн», Melon Fashion Group и др.
- «Тинькофф банк» зарегистрировал собственный университет. Ректором вуза указан член совета директоров АО «Тинькофф страхование» и член коллегиального исполнительного органа АО «Тинькофф банк» Евгений Васильевич Ивашкевич. Детали проекта будут анонсированы летом, узнали «Ведомости».
Сервисы и технологии
- В магазине приложений от VK RuStore появились сервисы иностранных разработчиков, отозвавших свои программы из российского сегмента Google Play, сообщил «Коммерсантъ».
- В реестр отечественного ПО включили первый российский веб-сервер – Angie PRO. Его разработчиком выступает компания «Веб-сервер» (работает под брендом Angie), пишут «Ведомости».
Фото на обложке: fran_kie /
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