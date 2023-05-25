Guess выкупил у российского партнера 30% доли в бизнесе, ЛДПР предложила освободить ИП от страховых взносов на время падения их доходов, в России количество новых бизнесов в IT-сфере увеличилось на 17% и другие события 25 мая.

Нехватка управленцев, начальная стоимость Lada Vesta NG: главное 25 мая