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Нехватка управленцев, начальная стоимость Lada Vesta NG: главное 25 мая

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Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Guess выкупил у российского партнера 30% доли в бизнесе, ЛДПР предложила освободить ИП от страховых взносов на время падения их доходов, в России количество новых бизнесов в IT-сфере увеличилось на 17% и другие события 25 мая.

Нехватка управленцев, начальная стоимость Lada Vesta NG: главное 25 мая

Россия

  • ЛДПР предложила освободить индивидуальных предпринимателей от уплаты страховых взносов на время падения их доходов до 50% и более. 

Бизнес

  • На российском рынке труда зафиксировали дефицит топ-менеджеров. Главная причина — отъезд значительного числа руководителей за рубеж, сообщили «Ъ» в кадровых агентствах
  • В России количество новых бизнесов в IT-сфере увеличилось на 17% с начала года. Городом-лидером по числу предпринимателей, открывших дело в области IT, стала Москва, узнал ТАСС.
  • Гостиничная компания АФК «Система» планирует создать сеть ресторанов. Пока они будут работать в отелях самой группы, узнали «Ведомости».
  • Американский производитель одежды Guess выкупил у российского партнера 30% доли в бизнесе, получив разрешение Минфина США, узнал «Коммерсантъ».

Транспорт

  • Британский производитель спортивных автомобилей Caterham представил электрический концепт-кар на базе легендарного родстера Seven. 
  • Начальная стоимость Lada Vesta NG составит чуть больше 1,2 млн рублей. Сами автомобили в ближайшее время поступят дилерам, сообщил ТАСС.

Фото на обложке: kirill_makarov / Shutterstock

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