Нехватка управленцев, начальная стоимость Lada Vesta NG: главное 25 мая

Карина Пардаева
Guess выкупил у российского партнера 30% доли в бизнесе, ЛДПР предложила освободить ИП от страховых взносов на время падения их доходов, в России количество новых бизнесов в IT-сфере увеличилось на 17% и другие события 25 мая.
Нехватка управленцев, начальная стоимость Lada Vesta NG: главное 25 маяКарина Пардаева
Россия
- ЛДПР предложила освободить индивидуальных предпринимателей от уплаты страховых взносов на время падения их доходов до 50% и более.
Бизнес
- На российском рынке труда зафиксировали дефицит топ-менеджеров. Главная причина — отъезд значительного числа руководителей за рубеж, сообщили «Ъ» в кадровых агентствах
- В России количество новых бизнесов в IT-сфере увеличилось на 17% с начала года. Городом-лидером по числу предпринимателей, открывших дело в области IT, стала Москва, узнал ТАСС.
- Гостиничная компания АФК «Система» планирует создать сеть ресторанов. Пока они будут работать в отелях самой группы, узнали «Ведомости».
- Американский производитель одежды Guess выкупил у российского партнера 30% доли в бизнесе, получив разрешение Минфина США, узнал «Коммерсантъ».
Транспорт
- Британский производитель спортивных автомобилей Caterham представил электрический концепт-кар на базе легендарного родстера Seven.
- Начальная стоимость Lada Vesta NG составит чуть больше 1,2 млн рублей. Сами автомобили в ближайшее время поступят дилерам, сообщил ТАСС.
Фото на обложке: kirill_makarov /
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