Ирландия первой в мире начнет предупреждать о вреде алкоголя на бутылках со спиртным

Ирландия первой в мире начнет наносить на бутылки со спиртными напитками маркировку о вреде алкоголя для здоровья. Новая законодательная мера вступит в силу в 2026 году. Ирландия входит в десятку стран по объему потребляемого алкоголя на душу населения.

С мая 2026 года в Ирландии начнут маркировать бутылки со спиртными напитками специальными предупреждениями о вреде алкоголя для здоровья человека. Соответствующий закон подписал министр здравоохранения Ирландии Стивен Доннелли.

Маркировку с предупреждением на бутылки будут наносить производители. На ней будет рассказано о возможном развитии рака, заболеваний печени из-за чрезмерного употребления алкоголя, а также о его вреде для беременных женщин.

Аналогичные предупреждения размещаются на упаковках с табачными изделиями во многих странах, в том числе в России.

Ирландия занимает 7 место по объему потребляемого алкоголя на душу населения с показателем в 13 литров чистого алкоголя в год. Первое место в списке занимает Молдавия с показателем в 15,2 литра, Россия находится на 16 месте с показателем 11,7 литра.

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