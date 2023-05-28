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UnionPay обошла Visa, возможная утечка данных во «Вкусно — и точка», Саудовская Аравия и БРИКС: главное 28 мая

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

UnionPay впервые обошла Visa на рынке дебетовых карт, служба безопасности «Вкусно — и точка» расследует утечку данных на 300 тысяч строк, власти США «не будут мириться» с запретом Micron Technology в Китае. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

UnionPay обошла Visa, возможная утечка данных во «Вкусно — и точка», Саудовская Аравия и БРИКС: главное 28 мая

Мир

  • Саудовская Аравия выразила недовольство из-за того, что Россия, как считают в королевстве, не выполнила обещание сократить добычу нефти (WSJ).
  • Филиппины не будут вводить санкции против России, сообщил посол азиатского государства в Москве Игорь Байлен.
  • Российские туристы внесли значительный вклад в развитие туротрасли Зимбабве, рассказала замминистра окружающей среды Барбара Рводзи. В стране «большие ожидания» от развития отношений с РФ в этой сфере.

Россия

  • В сети обнаружили 300 тысяч строк данных соискателей «Вкусно — и точка». Компания сообщила, что ее служба безопасности уже проверяет информацию.
  • В 2027 году РЖД запустят «высокоскоростной поезд следующего поколения», рассказал глава холдинга Олег Белозеров.
  • Спрос на туры по России снизился на 18% год к году из-за роста цен на 30%, подсчитали в Travelata (РИА).

Бизнес

  • Власти США заявили, что «не будут мириться» с запретом Китая на использование продукции Micron Technology в ряде ключевых секторов страны.
  • Президент Microsoft Брэд Смит надеется на появление в США законодательного регулирования в области ИИ. По мнению топ-менеджера, это поможет защитить американских граждан от фейков, сгенерированных ИИ.
  • Китайские власти оштрафовали Grand Pharmaceutical на $19 млн за нарушение антимонопольного законодательства при заключении сделки с Wuhan Healcare Pharmaceuticals.
  • Сооснователя «Еврохима» Андрея Мельниченко могут лишить вида на жительство в Швейцарии из-за того, что бизнесмен большую часть времени живет за пределами страны (SonntagsBlick).

Финансы

  • Китайская платежная система UnionPay впервые обошла американскую Visa на рынке дебетовых карт с долей транзакций в 40,03% против 38,78% у Visa.
  • Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к Новому банку развития БРИКС в качестве его девятого члена.

Фото: Chintung Lee / Shutterstock

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