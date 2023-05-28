UnionPay обошла Visa, возможная утечка данных во «Вкусно — и точка», Саудовская Аравия и БРИКС: главное 28 мая

Ахмед Садулаев
UnionPay впервые обошла Visa на рынке дебетовых карт, служба безопасности «Вкусно — и точка» расследует утечку данных на 300 тысяч строк, власти США «не будут мириться» с запретом Micron Technology в Китае. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.
UnionPay обошла Visa, возможная утечка данных во «Вкусно — и точка», Саудовская Аравия и БРИКС: главное 28 маяАхмед Садулаев
Мир
- Саудовская Аравия выразила недовольство из-за того, что Россия, как считают в королевстве, не выполнила обещание сократить добычу нефти (WSJ).
- Филиппины не будут вводить санкции против России, сообщил посол азиатского государства в Москве Игорь Байлен.
- Российские туристы внесли значительный вклад в развитие туротрасли Зимбабве, рассказала замминистра окружающей среды Барбара Рводзи. В стране «большие ожидания» от развития отношений с РФ в этой сфере.
Россия
- В сети обнаружили 300 тысяч строк данных соискателей «Вкусно — и точка». Компания сообщила, что ее служба безопасности уже проверяет информацию.
- В 2027 году РЖД запустят «высокоскоростной поезд следующего поколения», рассказал глава холдинга Олег Белозеров.
- Спрос на туры по России снизился на 18% год к году из-за роста цен на 30%, подсчитали в Travelata (РИА).
Бизнес
- Власти США заявили, что «не будут мириться» с запретом Китая на использование продукции Micron Technology в ряде ключевых секторов страны.
- Президент Microsoft Брэд Смит надеется на появление в США законодательного регулирования в области ИИ. По мнению топ-менеджера, это поможет защитить американских граждан от фейков, сгенерированных ИИ.
- Китайские власти оштрафовали Grand Pharmaceutical на $19 млн за нарушение антимонопольного законодательства при заключении сделки с Wuhan Healcare Pharmaceuticals.
- Сооснователя «Еврохима» Андрея Мельниченко могут лишить вида на жительство в Швейцарии из-за того, что бизнесмен большую часть времени живет за пределами страны (SonntagsBlick).
Финансы
- Китайская платежная система UnionPay впервые обошла американскую Visa на рынке дебетовых карт с долей транзакций в 40,03% против 38,78% у Visa.
- Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к Новому банку развития БРИКС в качестве его девятого члена.
Фото: Chintung Lee / Shutterstock
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