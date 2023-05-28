UnionPay впервые обошла Visa на рынке дебетовых карт, служба безопасности «Вкусно — и точка» расследует утечку данных на 300 тысяч строк, власти США «не будут мириться» с запретом Micron Technology в Китае. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

UnionPay обошла Visa, возможная утечка данных во «Вкусно — и точка», Саудовская Аравия и БРИКС: главное 28 мая