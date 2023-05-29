Правила работы криптобирж, TJX покинула Familia: главное 29 мая

Правила работы криптобирж, TJX вышла из числа совладельцев российской сети off-price магазинов Familia, S7 Airlines продолжит эксплуатацию региональных самолетов Embraer E170 и другие новости 29 мая.
Финансы
- Власти решили отказаться от идеи создать национальную криптобиржу. Вместо этого планируется установить правила работы таких организаций.
- По оценке «Ъ», Активы рентных розничных ЗПИФов выросли за первый квартал 2023 года на 12,7 млрд рублей, до 104,5 млрд рублей.
Бизнес
- Продавшие свой бизнес в России иностранные компании за год вывели около $36 млрд. Всего за год было совершено 200 сделок по продаже активов.
- Американская TJX вышла из числа совладельцев российской сети off-price магазинов Familia. Ей принадлежало 25% ритейлера.
Технологии
- Сотово-спутниковая сеть связи для выхода в интернет и отправки сообщений экстренным службам может появиться в России к 2035 году.
- Разработчики средств кибербезопасности предложили властям РФ к 2030 году внедрить в абонентские устройства российские криптографические стандарт, пишет «Коммерсантъ».
Транспорт
- Крупнейший частный авиаперевозчик России — S7 Airlines (принадлежит семье Владислава Филева) — продолжит эксплуатацию региональных самолетов бразильского производства Embraer E170 после 2024 года, передает РБК.
Фото на обложке: Unsplash
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