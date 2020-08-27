Телемедицинские сервисы «Доктор рядом» и Doc+ объявили о слиянии

Телемедицинские сервисы «Доктор рядом» и Doc+ станут одной компанией. Об этом Rusbase рассказали представители «Доктор рядом».

Как рассказали в компании, в результате сделки Doc+ войдет в состав «Доктор рядом» . По условиям сделки учредители Doc+ станут акционерами компании «МК Доктор рядом». Все разработки и технологии перейдут в «Доктор рядом», а команды двух игроков объединятся под руководством генерального директора Дениса Швецова. Сейчас Швецов возглавляет «Доктор рядом».

Коммерческие детали сделки не разглашаются.

Сервис «Доктор рядом» появился в 2013 году, как сеть клиник шаговой доступности. В 2016 году компания запустила дистанционные консультации в тестовом режиме. Основные владельцы сервиса — ее основатели Владимир Гурдус и Леонид Меламед, а также структура ВЭБ.РФ VEB Ventures. Выручка компании в 2019 году составила 899,4 млн рублей, чистая прибыль — 16,6 млн рублей.

Doc+ в 2015 году запустили Виктор Белогуб, Дмитрий Хандогин и Руслан Зайдуллин. Изначально это был сервис по вызову врачей на дом. Весной 2019 года Doc+ объявил о закрытии направления b2c и решил сосредоточиться на b2b-направлении и продаже технологических решений для клиник, в основном за рубежом.

Среди решений Doc+ — медицинский чат-бот и система автоматического контроля медицинской документации.

В 2015 году Doc+ получил 35 млн рублей от группы частных инвесторов, среди которых были экс-глава Lamoda Флориан Янсен, гендиректор OneTwoTrip Михаил Соколов, исполнительный директор фонда Winter Capital Михаил Цыферов.

Через год компания привлекла $5,5 млн от «Яндекса» и фонда Baring Vostok. В 2017 и 2019 годах Doc+ получил от «Яндекса» и Baring Vostok еще $14 млн.

По данным СПАРК, 100% ООО «Новая медицина» принадлежит кипрской Brendino Investments Limited. Выручка «Новая медицина» в 2019 году составила 66 млн рублей, чистый убыток — 174,3 млн рублей.