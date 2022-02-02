Богатые стали еще богаче: продажи элитных мегаяхт установили рекорд

Продажи элитных мегаяхт установили рекорд и выросли на 77% год к году. Аналитики объяснили всплеск спроса тем, что состоятельные люди захотели уединиться на время пандемии, а также ростом их богатства – капитал самых богатых миллиардеров планеты по итогам прошлого года увеличился на $1,6 трлн.

Аналитики VesselsValue подсчитали, что в 2021 году во всем мире миллиардерам было продано 887 мегаяхт. Это на 77% больше, чем в 2020 году и вдвое превышает показатель 2019 года. Объем продаж мегаяхт в 2021 году стал рекордным за всю историю этого рынка, подчеркнули аналитики.

Топ-10 самым дорогих мегаяхт, проданных в 2021 году, по данным Forbes, замыкает Game Changer оценочной стоимостью 49 млн евро. Первое место в этом списке занимает Octopus длиной 126 м, оснащенной вертолетными площадками и подводной лодкой. Оценочная стоимость яхты составляет 235 млн евро.

В VesselsValue сделали вывод, что продажи мегаяхт выросли вместе с ростом состояния их покупателей. Совокупное состояние 2,6 тыс. богатейших людей планеты по итогам 2021 года увеличилось на $1,6 трлн. Также среди причин для роста назвали желание людей с большим капиталом уединиться на фоне пандемии коронавируса.

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