Генпрокуратура подала в суд на богатейшего бизнесмена России Мельниченко

Генеральная прокуратура 17 августа подала иск против миллиардера Андрея Мельниченко, первого номера в списке богатейших предпринимателей России. Предварительное заседание состоится 7 сентября этого года.

Как следует из документов Свердловского районного суда Красноярска, в качестве истца выступает заместитель генерального прокурора РФ без указания фамилии. Ответчиками выступают сам Андрей Мельниченко, Хакасская сервисно-ремонтная компания и Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации («Кузбассэнерго»).

В качестве третьего лица истец требует привлечь АО «Сибирская энергетическая компания» (СГК), «дочку» принадлежащей Мельниченко Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК).

В беседе с «Ведомостями» представитель бизнесмена подтвердил, что иск получен и сейчас «с ним работают юристы». Знакомый с содержанием претензий источник РБК сообщил, что иск Генпрокуратуры касается энергетических активов, которые, по информации ведомства, были куплены у структур экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.

Telegram-канал «СоветБезРынка» опубликовал возможные сканы искового заявления. Согласно материалам, Генпрокуратура при расследовании дела «соучастников Михаила Абызова» получила информацию о нарушении Мельниченко и подконтрольными ему юрлицами антикоррупционного законодательства «при совершении сделок по приобретению акций СИБЭКО».

В документах говорится, что 7 февраля 2018 года между Мельниченко и Абызовым на Кипре был заключен договор купли-продажи ценных бумаг. Сумма сделки составила 32,51 млрд рублей. По данным ведомства, в сделке имеются признаки «извлечения преимущества из недобросовестного поведения», поэтому Генпрокуратура требует передачи «Сибэко» в доход государства.

Андрей Мельниченко, сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК, на данный момент занимает первое место в рейтинге богатейших бизнесменов России от Forbes. Издание оценивает состояние предпринимателя в $25,2 млрд.

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