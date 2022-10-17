Магазины Metro временно приостановили работу в некоторых городах России

В понедельник в некоторых российских городах торговые центры Metro приостановили работу. В пресс-службе сети указали на временные технические сбои в IT-инфраструктуре.
Сообщения о приостановке работы ТЦ и интернет-магазина поступали из Санкт-Петербурга, Липецка, Екатеринбурга и Новосибирска. В пресс-службе Metro отметили, что в настоящее время супермаркеты открылись, однако заказы через мобильное приложение пока недоступны.
«Компания METRO наблюдала временные технические сбои в IT-структуре. В данный момент торговые центры METRO работают в штатном режиме», — сказано в сообщении Metro в Telegram.
В компании предложили делать заказы через «СберМаркет», пока интернет-магазин не восстановит работу. Причины сбоя в настоящее время выясняются, добавили в пресс-службе сети.
Фото на обложке: Irina Shatilova /
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