МФТИ открыл набор на бесплатный курс по запуску стартапа
Московский физико-технический институт открыл набор на бесплатный курс по запуску технологического стартапа. Обучение стартует 22 января на Coursera и продлится 6 недель.
Курс предполагает 100% обучение онлайн и возможность устанавливать гибкие сроки сдачи заданий. По оценке создателей, на выполнение курса потребуется от 2 до 5 часов в неделю.
Преподаватели читают курс на русском языке. Видео снабжены субтитрами.
Каждая неделя обучения представляет собой отдельный тематический модуль:
- Введение в технологическое предпринимательства
- Customer development: методология проверки гипотез
- Бизнес-модель проекта
- Разработка продукта
- Институты развития стартапа и источники финансирования
- Создание презентации и подготовка питча
Модули состоят из обучающих видео, материалов для самостоятельного обучения и тестов.
В описании курса говорится, что он сосредоточен на практике нежели на теории и построен на изучении кейсов стартапов из акселератора МФТИ «Физтех.Старт». Курс ведут преподаваетли акселератора.
Фото: Foxy burrow / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Рассылка Rusbase.EDU
Про другие виды рассылок можно узнать в разделе ПОДПИСКА