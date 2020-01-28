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МФТИ открыл набор на бесплатный курс по запуску стартапа

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Московский физико-технический институт открыл набор на бесплатный курс по запуску технологического стартапа. Обучение стартует 22 января на Coursera и продлится 6 недель.

МФТИ открыл набор на бесплатный курс по запуску стартапа

Курс предполагает 100% обучение онлайн и возможность устанавливать гибкие сроки сдачи заданий. По оценке создателей, на выполнение курса потребуется от 2 до 5 часов в неделю. 

Преподаватели читают курс на русском языке. Видео снабжены субтитрами.

Каждая неделя обучения представляет собой отдельный тематический модуль:

  1. Введение в технологическое предпринимательства
  2. Customer development: методология проверки гипотез
  3. Бизнес-модель проекта
  4. Разработка продукта
  5. Институты развития стартапа и источники финансирования
  6. Создание презентации и подготовка питча

Модули состоят из обучающих видео, материалов для самостоятельного обучения и тестов.

В описании курса говорится, что он сосредоточен на практике нежели на теории и построен на изучении кейсов стартапов из акселератора МФТИ «Физтех.Старт». Курс ведут преподаваетли акселератора.

Фото: Foxy burrow / Shutterstock

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