Россияне стали тратить больше денег на погашение микрозаймов – исследование

Россияне стали тратить больше денег на погашение микрозаймов, посчитали аналитики Qiwi. Это случилось из-за роста спроса на займы в пандемию, что, в свою очередь, спровоцировали отказы банков в выдаче кредитов, говорят эксперты.
В первом полугодии 2021-ого объем погашенных займов вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2020-ого. Средний чек по операции прибавил 8% и составил 6661 рубль. При этом чек и объем по микрозаймам по итогам 6 месяцев 2021 года увеличился как по отношению к первому полугодию 2020-ого, так и второму.
«Во-первых, банки сократили выдачу кредитов во время локдауна прошлого года. В качестве альтернативы люди были вынуждены обращаться в МФО, чтобы компенсировать ухудшение материального положения. Это спровоцировало закономерный рост рынка микрокредитования на фоне других индустрий», – отметил коммерческий директор группы Qiwi Александр Агаков.
Наибольший объем микрозаймов зафиксирован в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Свердловской области и Краснодарском крае, уточнили аналитики.
Исследование провели в Qiwi Business на основе собственных данных платежных онлайн-каналов (интернет-эквайринг, Qiwi кошелек), а также офлайн-сервисов.
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