Microsoft подписала 10-летнее соглашение с облачной игровой платформой Nware

Корпорация Microsoft объявила о начале 10-летнего партнерства с европейской облачной игровой платформой Nware: контракт подписан — и у техногиганта теперь на одну площадку для размещения игр больше. Ранее аналогичные соглашения Microsoft заключила с облачными игровыми платформами GeForce Now и Boosteroid. Даже после блокировки сделки Activision Blizzard корпорация не оставляет цели завоевать максимальную долю на рынке облачных игр.

Брэд Смит, президент Microsoft, объявил о сделке в Twitter, как пишет VentureBeat. По словам руководителя, компания рассматривает соглашение как «возможность сделать больше игр доступными для пользователей на большем количестве платформ»:

«Считать сегмент облачных игр полностью развившимся еще рано, и это новое партнерство в сочетании с другими нашими недавними обязательствами сделает популярные игры доступными на еще большем числе облачных игровых потоковых сервисов, чем сегодня».

Новость о том, что Microsoft будет размещать компьютерные игры на платформе Nware, появилась всего через несколько дней после известий о блокировке британскими регуляторами приобретения компанией Microsoft разработчика игр Activision Blizzard за $69.

Причиной стали опасения по поводу конкуренции на рынке, хотя в процессе обсуждений были версии, что угроза не так велика, как кажется. Microsoft заявила, что подаст апелляцию на это решение.

Корпорация уверяла регулятора, что опасаться монополии не стоит. Ведь она обязуется предоставить «средство правовой защиты, призванное компенсировать потерю конкуренции набором обязательств, которые регулировали бы ее поведение и способы ведения бизнеса в течение десяти лет».

Комиссия пришла к выводу, что даже это не восстановит «конкурентную динамику, которая была бы утрачена в результате слияния». Сейчас доля Microsoft на рынке облачных игр — около 60-70%.

При этом у техногиганта есть соглашения о трансляции игр на таких крупных платформах, как GeForce Now и Boosteroid. Это также стало поводом для регулятора заблокировать сделку.

Поскольку корпорация сохранит доход от всех транзакций Activision на других платформах, «облачные сервисы потоковой передачи игр в итоге станут не конкурентами Microsoft Game Pass Ultimate, а скорее клиентами Microsoft».

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