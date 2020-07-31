Каждый четвертый россиянин готов занять рабочее место трудовых мигрантов — опрос

Несмотря на кризисные явления в экономике, только 24% россиян однозначно готовы работать на тех рабочих местах, которые традиционно занимают трудовые мигранты, выяснил аналитический центр «Авито Работы».

Еще 35% пойдут на это только в критической ситуации, а 16% — никогда.

Аналитики сервиса опросили 10 тысяч россиян старше 18 лет, чтобы выяснить, как они относятся к трудовой миграции, заметили ли они перемены в связи с коронавирусными ограничениями и готовы ли они, их знакомые и родственники заменить на рынке труда приезжих из ближнего зарубежья.

Около половины (49%) россиян нейтрально относятся к тому факту, что из-за закрытых границ трудовые мигранты не могут въехать на территорию Российской Федерации. При этом, в общей сложности 43% респондентов считают, что это хорошо или скорее хорошо. Недовольны этим обстоятельством только 7% респондентов.

Среди молодежи (18-34 года) больше распространено нейтральное и благожелательное отношение к мигрантам, чем среди людей старшего возраста.

Необходим ли приток трудовых мигрантов для поддержания экономики страны:

46% россиян не согласны с тем, что этот приток нужен,

27% считают, что мигранты поддерживают экономику,

27% затруднились ответить.

Больше половины (54%) жителей страны не чувствуют конкуренции со стороны приезжих, поскольку их сфера занятости и сфера занятости мигрантов (строительные объекты, сфера обслуживания и услуг, торговля, производство, сельское хозяйство и другое) никак не пересекаются.

Однако 35% опрошенных считают, что мигранты повышают конкуренцию за рабочие места. Среди мужчин тех, кто чувствует конкуренцию, существенно больше (41%), чем среди женщин (29%).

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