Производители молока начали маскировать снижение его объема в пакете надписью «1 л»

Российские производители молочной продукции стали чаще указывать на упаковках питьевого молока, сливок и кефира вес продукта, а не его объем. Так, на полках магазинов в 2022 году чаще можно было встретить молочку, на упаковке которой был указан вес в 1 кг вместо объема в 1 литр.

В 2022 году продукции с указанием веса вместо объема стало больше, чем в 2021 году. Один килограмм молока из-за высокой плотности занимает около 970 мл.

Аналитики сервиса выявили тренд с указанием на упаковке жидких молочных продуктов вместо объема в литрах массы в килограммах после анализа чеков и данных из открытых источников. Однако конкретные цифры по объемам такой продукции не раскрываются.

По данным РБК, таким образом, в частности, маркируется молочная продукция под брендами «Домик в деревне», «Бежин луг», Viola. На упаковках может быть указан один килограмм, 1000 г и их объем в миллилитрах, а иногда — только вес.

Гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов считает, что массового перехода к практике указывать на пакетах с молоком массу 1 кг вместо объема 1 л на рынке нет. Но он допустил, что часть производителей могут использовать такой маркетинговый ход, чтобы не поднимать цену в кризис и скрыть уменьшение объема товара от покупателей.

Молочная продукция в 2022 году стала лидером по числу проверок в мобильном приложении «Честный знак». На «молочку» пришлось 13 млн проверок, она занимает в рейтинге товаров, в которых чаще сомневаются россияне, первое место, сообщал ТАСС.

Ранее эксперты «Первый ОФД» также выяснили, что россияне стали на 12% меньше тратить на продукты и услуги. Снижение расходов объясняется возвратом к сберегательной модели поведения, которая началась еще в 2022 году.

Фото на обложке: Unsplash