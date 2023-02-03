Производители молока начали маскировать снижение его объема в пакете надписью «1 л»

Российские производители молочной продукции стали чаще указывать на упаковках питьевого молока, сливок и кефира вес продукта, а не его объем. Так, на полках магазинов в 2022 году чаще можно было встретить молочку, на упаковке которой был указан вес в 1 кг вместо объема в 1 литр.
Аналитики сервиса «Продажи.рф» считают, что так производители пытаются замаскировать снижение его объема, пишет РБК.
В 2022 году продукции с указанием веса вместо объема стало больше, чем в 2021 году. Один килограмм молока из-за высокой плотности занимает около 970 мл.
Аналитики сервиса выявили тренд с указанием на упаковке жидких молочных продуктов вместо объема в литрах массы в килограммах после анализа чеков и данных из открытых источников. Однако конкретные цифры по объемам такой продукции не раскрываются.
По данным РБК, таким образом, в частности, маркируется молочная продукция под брендами «Домик в деревне», «Бежин луг», Viola. На упаковках может быть указан один килограмм, 1000 г и их объем в миллилитрах, а иногда — только вес.
Гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов считает, что массового перехода к практике указывать на пакетах с молоком массу 1 кг вместо объема 1 л на рынке нет. Но он допустил, что часть производителей могут использовать такой маркетинговый ход, чтобы не поднимать цену в кризис и скрыть уменьшение объема товара от покупателей.
Молочная продукция в 2022 году стала лидером по числу проверок в мобильном приложении «Честный знак». На «молочку» пришлось 13 млн проверок, она занимает в рейтинге товаров, в которых чаще сомневаются россияне, первое место, сообщал ТАСС.
Ранее эксперты «Первый ОФД» также выяснили, что россияне стали на 12% меньше тратить на продукты и услуги. Снижение расходов объясняется возвратом к сберегательной модели поведения, которая началась еще в 2022 году.
Фото на обложке: Unsplash
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