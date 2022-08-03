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Минцифры хочет увеличить срок хранения данных о звонках с подменных номеров до одного года

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Минцифры предложило увеличить с полугода до года срок хранения информации о звонках с подменных номеров. За хранение будет отвечать ведомство, однако операторы опасаются дополнительных затрат на установку оборудования для подключения к системе.

Минцифры хочет увеличить срок хранения данных о звонках с подменных номеров до одного года

Проект постановления правительства, который увеличивает сроки хранения данных о вызовах с подменных номеров, доработало Минцифры, с ним ознакомился «Коммерсантъ». Для блокировки звонков с подменных номеров операторы связи должны будут подключиться к системе Роскомнадзора и передавать туда информацию.

Документ должен вступить в силу с 2023 года и действовать шесть лет.

Блокировre вызовов и СМС-сообщений из-за рубежа с подменных номеров от операторов требуют поправки к закону «О связи», которые были приняты 2 июля 2021 года.

Согласно этим поправкам, операторы должны подключиться к созданной Роскомнадзором системе и передавать в нее нужную информацию. В декабре 2021 года было принято регулирование, которое предусматривает штрафы до 1 млн рублей за невыполнение этих требований.

Фото на обложке: Unsplash

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