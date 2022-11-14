Минэк определил критерии господдержки малых технологических компаний

Минэк разработал поправки в закон «О науке и государственной научно-технической политике», которые позволят привлечь небольшие организации к укреплению технологического суверенитета, выяснил «Коммерсантъ». В документе вводится понятие «малая технологическая компания» и поясняются критерии для присвоения такого статуса.

Ранее президент Владимир Путин поручил проанализировать сектор быстрорастущих технологических организаций, чтобы определить, какие меры господдержки будут для них наиболее востребованными.

Минэк предлагает считать малой экономической компанией коммерческую организацию, которая использует или создает при разработке или производстве результаты интеллектуальной деятельности. При этом чем выше оборот предприятия, тем более строгие требования к условиям научно-технической и коммерческой деятельности будут выставляться для получения господдержки.

Для присвоения статуса малой технологической компании ведомство предлагает рассматривать следующие параметры:

Объем выручки

Вид экономической деятельности

Научно-технический потенциал

Условия ведения научно-технической или производственно-коммерческой деятельности

В пояснительной записке к документу уточняется, что на основании годовой выручки компании будут разделены на три группы: до 300 млн рублей, от 300 млн до 2 млрд и от 2 до 4 млрд рублей.

Также отмечается, что значения объемов выручки и коды классификатора экономической деятельности будет определять правительство. Экспертизой займутся инновационные институты развития и центры компетенции Национальной технологической инициативы.

Компаниям из Единого реестра конечных получателей господдержки инновационной деятельности соответствующий статус будет присвоен автоматически. Если организации в перечне не состоит, эксперты оценят ее инновационный потенциал и коммерческие перспективы. Полученные данные занесут в соответствующий реестр, который упростит процедуру получения государственной поддержки.

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