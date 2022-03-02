Минфин решил поддержать импортеров продуктов питания

Минфин планирует поддержать предприятия агропромышленного рынка, в том числе и импортеров продовольствия, в части привлечения оборотных средств на льготных условиях. Другие детали ведомство не раскрыло.

Многие импортеры продуктов питания ранее сообщали о задержках и отмене поставок из-за военной операции на Украине. Их контрагенты для страховки стали требовать предоплату в размере 100%, пишут «Ведомости».

После повышения ключевой ставки ЦБ импортерам стало тяжело выполнять это условие. Сельхозпроизводители опасаются, что это может привести к тому что банки станут выдавать коммерческие кредиты вплоть до 25–27%.

Эксперты оценивают ситуацию как непростую. При «геополитической эскалации отгрузки импортной продукции могут быть остановлены, что приведет к дисбалансу на товарном рынке», – сказал глава «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. И даже в случае улучшения ситуации на Украине и возобновления отгрузок цены в рублях вырастут из ослабления национальной валюты и перехода на полную предоплату.

Аналитик рассчитывает на то, что госмеры поддержки коснутся всех участников продовольственного рынка. Предусмотренный правительством 1 млрд рублей на гранты разработчикам технологий в сфере животноводства, виноградарства, вероятнее всего, лишь первый этап данных мер.

В прошлом году в Россию больше всего импортировали фруктов и орехов — на $5,79 млрд, алкогольных и безалкогольных напитков — $3,36 млрд, молочной продукции, яиц и меда — $2,95 млрд, растительных и животных жиров — $2,16 млрд, овощей — $1,83 млрд, мяса и субпродуктов — $1,5 млрд.

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