Минфин решил поддержать импортеров продуктов питания

Минфин планирует поддержать предприятия агропромышленного рынка, в том числе и импортеров продовольствия, в части привлечения оборотных средств на льготных условиях. Другие детали ведомство не раскрыло.
Многие импортеры продуктов питания ранее сообщали о задержках и отмене поставок из-за военной операции на Украине. Их контрагенты для страховки стали требовать предоплату в размере 100%, пишут «Ведомости».
После повышения ключевой ставки ЦБ импортерам стало тяжело выполнять это условие. Сельхозпроизводители опасаются, что это может привести к тому что банки станут выдавать коммерческие кредиты вплоть до 25–27%.
Эксперты оценивают ситуацию как непростую. При «геополитической эскалации отгрузки импортной продукции могут быть остановлены, что приведет к дисбалансу на товарном рынке», – сказал глава «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. И даже в случае улучшения ситуации на Украине и возобновления отгрузок цены в рублях вырастут из ослабления национальной валюты и перехода на полную предоплату.
Аналитик рассчитывает на то, что госмеры поддержки коснутся всех участников продовольственного рынка. Предусмотренный правительством 1 млрд рублей на гранты разработчикам технологий в сфере животноводства, виноградарства, вероятнее всего, лишь первый этап данных мер.
В прошлом году в Россию больше всего импортировали фруктов и орехов — на $5,79 млрд, алкогольных и безалкогольных напитков — $3,36 млрд, молочной продукции, яиц и меда — $2,95 млрд, растительных и животных жиров — $2,16 млрд, овощей — $1,83 млрд, мяса и субпродуктов — $1,5 млрд.
Фото на обложке: Rimgaudas Budrys /
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Правительство РФ потратит 1 трлн рублей на покупку акций российских компаний
- 2 Продуктовые ритейлеры ограничат наценку на продукты до 5%
- 3 5 ошибок, которые совершают рестораторы при выходе на рынок Сочи, и как их избежать
- 4 Робот в кухне и строгий клиент: самые важные тренды FoodTech 2022
- 5 Вкусно и не грустно: какой будет доставка продуктов в 2022 году?
ВОЗМОЖНОСТИ
02 марта 2022
04 марта 2022
05 марта 2022