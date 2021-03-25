«Минутка гордости»: фонд TMT Investments PLC раскрыл финансовые результаты за 10 лет

Директор по стратегическому развитию и сооснователь TMT Investments PLC Герман Каплун в своём Facebook коротко рассказал о достижениях компании за 10 лет, дав ссылку на годовой аудит по стандартам IFRS. Так, по его словам, активы под управлением выросли до $178 млн. Это «минутка гордости», отметил Каплун.

TMT Investments PLC раскрыла финансовые результаты деятельности за 10 лет в годовом аудите за 2020 год по стандартам IFRS. Ссылку на документ опубликовал в своём Facebook сооснователь компании и директор по стратегическому развитию Герман Каплун.

«Рост активов под управлением — до $178 млн., среднегодовой IRR за 5 лет — 28,7%, рост вложений для инвесторов за 10 лет — в 6,4 раза (это по стоимости активов+выплаченные дивиденды, на бирже по цене акций ещё больше — 7,35 раз на вчера). Для сравнения топ 25% американских венчурных фондов винтажа 2011 выросли всего в 2,7 раза)», — пишет Каплун, отмечая, что это «минутка гордости».

Кроме того, он добавил, что за 2020 год TMT Investments PLC провела 16 новых сделок и продала акции Pipedrive с доходностью 51x.

«Все цифры подтверждены аудиторами и раскрыты на бирже. У финансовых директоров публичных компаний есть шутка, что финансовые результаты, неподтвержденные аудитом, это всего лишь менеджмент, opinion (мнение) и только», — добавил Каплун.

В заключении он пошутил, что во время аудита ни один стартап не пострадал.

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