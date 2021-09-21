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Мишустин: МРОТ с 2022 года превысит 13,6 тыс. рублей

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России превысит 13,6 тыс. рублей в 2022 году, что приведет к увеличению зарплат почти 3 млн россиян, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Мишустин: МРОТ с 2022 года превысит 13,6 тыс. рублей

«В повестке ещё один важный законопроект – о повышении минимального размера оплаты труда. Напомню, с текущего года мы перешли на новый принцип его расчёта. Cо следующего года предлагается установить МРОТ на уровне выше 13 600 рублей. За счёт такого решения вырастет заработная плата почти трёх миллионов человек»,— сообщил Мишустин.

МРОТ используется для регулирования оплаты труда и для оценки нуждаемости граждан при предоставлении социальной поддержки.

В августе 2021 года депутаты ЛДПР предложили увеличить МРОТ до 20 тысяч рублей с начала 2022 года. Как отметили в партии, низкий МРОТ «уводит работоспособное население в теневой рынок, снижает совокупный спрос», что приводит к сдерживанию ВВП.

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Фото на обложке: Bacho / Shutterstock

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