В 2023 году 15% новых бизнесов в России зарегистрировали люди в возрасте до 25 лет

В 2023 году 44% из всех новых бизнесов в России открыли люди в возрасте до 35 лет, показало исследование «Деловой среды». 15% новых зарегистрированных бизнесов пришлось на людей в возрасте до 25 лет. Абсолютным лидером по количеству открытых в 2023 году бизнесов стала розничная торговля.

Бизнес в сфере розничной торговли стал самым популярным у российских предпринимателей, которые регистрировали бизнес в 2023 году. Об этом говорится в результатах исследования «Деловой среды», с которыми ознакомился RB.RU.

Следом за розничной торговлей по популярности зарегистрированных бизнесов идут грузоперевозки, оптовая торговля, строительство, операции с недвижимостью, общепит. Сфера IT замкнула топ-10 с ростом количества новых бизнесов на 10% к 2022 году.

Наибольшее число новых бизнесов появилось в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Петербурге, Ростовской, Свердловской областях и республике Башкортостан. Наибольший прирост (+26%) к 2022 году показала Московская область.

44% новых бизнесов запустили люди в возрасте до 35 лет, из которых 15% – от 18 до 25 лет, 3,5% – от 18 до 19 лет.

Для проведения исследования «Деловая среда» изучила динамику регистраций 156 тыс. ИП и ООО, где на долю ИП пришлось 86%, ООО – 14%.

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