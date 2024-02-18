Компания Mondelez (Alpen Gold, Milka, Oreo, Tuc) объявила российское подразделение «автономной организацией»

Компания Mondelez, производящая бренды 7Days, Alpen Gold, Barni, BelVita, Halls, LU, Milka, Oreo, Toblerone, Tuc и др. и столкнувшаяся ранее с корпоративным бойкотом из-за продолжения работы в РФ, объявила российское подразделение «автономной организацией». Зарубежные коллеги сочли это «разграничением без расхождения» (формальной попыткой дистанцирования, которого по факту не будет).

«Новую» «автономную организацию» возглавит Алексей Блинов, финансовый директор региона Восточная Европа (Россия, Украина, Турция, Закавказье и Средняя Азия) компании Mondelēz International, сообщает Reuters со ссылкой на внутренние документы.

Исполнительный директор европейского отделения Mondelez Винс Грубер так объяснил новую автономность: «С конца 2023 года мы сделали работу нашего бизнеса на местах более независимой. <...> Продукция, продаваемая в России, теперь производится и распространяется на месте, без импорта готовых продуктов из Европы в Россию или экспорта из России в Европу».

В международной корпорации отдельно подчеркнули, что Блинов будет подчиняться другому руководителю, имя которого не уточняется.

Алексей работает в ООО «Мон’дэлис Русь» (ранее Kraft Foods, сейчас — Mondelēz International) с 2005 года. В 2013 году он стал финдиректором фирмы в России, а в 2015-2016 гг. занимал также должность финдиректора категории Шоколад в регионе EEMEA (Восточная Европа, Ближний Восток и Африка). До этого Блинов занимал финансовые руководящие позиции в Nestle и ОАО «Большевик».

Mondelez International присутствует в 160 странах мира. Непосредственно в РФ у компании три завода — «Большевик», собственное производство в Покрове и в Великом Новгороде. По итогам 2022 года прибыль Mondelez в России составила $339 млн.

Несмотря на заявления 2022 года о приостановке рекламы и инвестиций в РФ, компания по факту не сократила активность в регионе. Bloomberg даже пишет, что не были остановлены и маркетинговые исследования, как обещалось.

Зарубежные коллеги считают, что заявления об автономности российского подразделения «не имеют особого смысла», поскольку выглядят как формальное «разграничение без расхождения». Похоже на попытку избежать осуждения, с которым столкнулась компания (полноценный корпоративный бойкот после отказа уходить изи РФ и включения в список «международных спонсоров войны»).

Вторая волна негодования может возникнуть после выхода отчетности (в 2023 году Mondelez импортировала в РФ даже на 2% больше предыдущего года) и обнародования агентством Bloomberg внутренних документов (исследований, тон которых «не соответствует заявлениям компании»).

За непрекращение деятельности в РФ мировая обществнность осуждает также Nestle, PepsiCo и Unilever.

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