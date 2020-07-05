«Азбука Вкуса», Perekrestok, Ozon, «Додо Пицца» и Delivery Club объединились и создали инсталляцию в благодарность всем курьерам и сотрудникам служб доставки, которые работали во время режима самоизоляции. Об этом компании сообщили в совместном пресс-релизе.

В Москве установили первый в мире памятник курьерам