В Москве установили первый в мире памятник курьерам
«Азбука Вкуса», Perekrestok, Ozon, «Додо Пицца» и Delivery Club объединились и создали инсталляцию в благодарность всем курьерам и сотрудникам служб доставки, которые работали во время режима самоизоляции. Об этом компании сообщили в совместном пресс-релизе.
Парнеры создали первый памятник в мире, посвященный сотрудникам служб доставки — ряд стран сейчас разрабатывают проекты по установке монументов в честь тех, кто отличился на передовой борьбы с пандемией.
Арт-объект установили в Москве на территории «Товарищества Рябовской мануфактуры» в Холодильном переулке, дом 3. Автором работы стал художник-постановщик Алексей Гарикович.
При создании памятника были использованы материалы, традиционно ассоциирующиеся с городской средой и урбанистическим стилем — металл и бетон. На памятной табличке создатели написали: «Тем, кто сделал самоизоляцию возможной».
«Только в Москве во время режима самоизоляции работало более 60 тысяч курьеров, в целом в России востребованность сервисов доставки выросла в десятки раз. В разных городах сейчас обсуждается установка монументов в честь врачей и волонтеров, а мы в свою очередь посчитали важным обратить внимание на труд тех, кто ежедневно продолжал развозить заказы», — говорится в сообщении.
Фото: «Азбука Вкуса», Perekrestok, Ozon, «Додо Пицца» и Delivery Club
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