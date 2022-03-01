Проезд в Москве по карте «Мир» при оплате телефоном временно подешевел на 10 рублей

До 30 июня проезд в московском транспорте по карте «Мир» при оплате телефоном будет на 10 рублей дешевле. Скидка действительна в метро, МЦК, МЦД (D1 и D2) и наземном транспорте.

Сначала спишется полная стоимость поездки, в течение получаса после снятия сумма кешбэка автоматически вернется на счет сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

В ведомстве добавили, что это не первая подобная акция. С 2019 года пассажиры, оплачивающие проезд картой «Мир», сэкономили на поездках свыше 810 млн рублей, добавили там.

Со 2 января в Москве повысили стоимость проезда на общественном транспорте. C 28 февраля столичные власти отменили блокировку транспортных карт для москвичей старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания.

В департаменте также планируют в 2022 году начать продавать билеты ТАТ для наземного транспорта на 90 и 365 дней.

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