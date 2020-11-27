Москва впервые вошла в топ-20 городов мира по привлекательности для жизни экспатов

Москва впервые вошла в топ-20 рейтинга Expat Insider международного агентства Internations, который оценивает удобство разных городов мира для проживания иностранных специалистов. Российская столица поднялась в нем за год с 54 до 17 места. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Департамента экономической политики и развития (ДЭПиР) Москвы.

По совокупной оценке Москва обошла Нью-Йорк, Берлин и Цюрих.

Лидируют в рейтинге Валенсия, Аликанте и Лиссабон. Замыкают его Стамбул, Пекин и Кейптаун. На соседних с российской столицей местах расположились Люксембург, Хошимин, Доха и Вена.

Выше всего Москву оценили с точки зрения удовлетворенности работой и карьерными возможностями, а также финансового положения — 12-ое и 16-ое места соответственно. Также высокой оценки экспатов удостоились система общественного транспорта и доступность жилья.

Рейтинг Expat Insider составлен на данных опроса международного сообщества экспатов. В этом году в нем приняли участие 15 тысяч человек из 181 страны, которые оценили 66 городов мира с точки зрения привлекательности для иностранных специалистов. Рейтинг включает в себя четыре тематических подрейтинга:

«Проживание» (доброжелательность местного населения, гостеприимство, владение языком и заведение дружбы, общение),

«Жилье и финансы» (финансовое положение, доступность жилья),

«Качество жизни» (климат и свободное время, транспорт, безопасность и политика, здравоохранение и окружающая среда),

«Работа в городе» (занятость и карьера, гарантия занятости, баланс между работой и личной жизнью).

В динамике Москва продемонстрировала существенный рост почти по всем группам показателей. Например, город переместился с 69 места на 21 по группе «Работа в городе» и с 66 до 35 в группе «Проживание». По «Качеству жизни» Москва поднялась с 49 места на 35, по по «Финансам и жилью» — с 19 на 14.

«Немаловажно, что выше всего Москву оценили по финансовому положению и карьерным возможностям: в столице сохраняется низкий уровень инфляции и одна из самых низких среди мировых мегаполисов безработица», — сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Москва присутствует в рейтинге c начала его составления в 2017 году. Самое высокое место, которое занимала столица с начала публикации рейтинга — 33.

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