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В Москве запустили сервис для продления «рабочих» цифровых пропусков

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Московские власти запустили сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу на транспорте. Сделать это можно в разделе «Продлить цифровой пропуск» на сайте nedoma.mos.ru.

В Москве запустили сервис для продления «рабочих» цифровых пропусков

Если цифровой пропуск был получен до 21 апреля для передвижения на транспорте, кроме такси, и при его оформлении не были указаны сведения о государственном регистрационном номере машины или номере электронной карты или данные были указаны неверно, нужно добавить эти сведения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об автоматическом продлении срока действия пропусков, оформленных для поездок на работу, до 4 мая. Если человек планирует пользоваться таким пропуском и дальше, то до 4 мая ему нужно продлить пропуск или сделать новый. Действовать он будет по 11 мая включительно.

Фото: YuryKara / Shutterstock

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30 апреля 2020

Бизнес-инкубатор Elnite

30 апреля 2020

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