В топе у всех поколений: названа самая популярная среди россиян социальная сеть

В России проанализировали объемы интернет-трафика среди представителей каждого поколения россиян и назвали самую популярную соцсеть. Ей оказалась «ВКонтакте» – ее предпочитают большинство как зумеров, так и миллениалов и людей в возрасте 60+.
Анализ объемов трафика провели в Yota. Там выяснили, что на соцсети приходится 40%, на Youtube – 22%, на мессенджеры – всего 4%.
Самой популярной социальной сетью у представителей каждого поколения россиян стала «ВКонтакте». Второе место делят Instagram и TikTok. Картина популярности соцсетей выглядит так:
«ВКонтакте»
- зумеры (18-26 лет) – 43%;
- миллениалы (27-40 лет) – 39%;
- поколение Х (41-56 лет) – 39%;
- бумеры (57+ лет) – 34%.
- зумеры (18-26 лет) – 33%;
- миллениалы (27-40 лет) – 27%;
- поколение Х (41-56 лет) – 24%;
- бумеры (57+ лет) – 21%.
TikTok
- зумеры (18-26 лет) – 18%;
- миллениалы (27-40 лет) – 25%;
- поколение Х (41-56 лет) – 27%;
- бумеры (57+ лет) – 26%.
«Одноклассники»
- зумеры (18-26 лет) – 3%;
- миллениалы (27-40 лет) – 6%;
- поколение Х (41-56 лет) – 8%;
- бумеры (57+ лет) – 16%.
- зумеры (18-26 лет) – 3%;
- миллениалы (27-40 лет) – 3%;
- поколение Х (41-56 лет) – 3%;
- бумеры (57+ лет) – 3%.
Исходя из результатов исследования, Facebook является в России соцсетью с наименьшим объемом пользовательского интернет-трафика, TikTok напрямую конкурирует с Instagram, а популярность «Одноклассников» повышается среди россиян с возрастом.
«Несмотря на предубеждения, касающиеся потребления у разных возрастов, мы увидели, что предпочтения поколений не сильно отличаются», – отметил PR-директор Yota Артем Рабчук.
Среди мессенджеров самый популярный у представителей всех поколений – Telegram. Исключение составляют только бумеры – они немного больше (44% против 49%) предпочитают WhatsApp.
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