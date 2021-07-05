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В топе у всех поколений: названа самая популярная среди россиян социальная сеть

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В России проанализировали объемы интернет-трафика среди представителей каждого поколения россиян и назвали самую популярную соцсеть. Ей оказалась «ВКонтакте» – ее предпочитают большинство как зумеров, так и миллениалов и людей в возрасте 60+.

В топе у всех поколений: названа самая популярная среди россиян социальная сеть

Анализ объемов трафика провели в Yota. Там выяснили, что на соцсети приходится 40%, на Youtube – 22%, на мессенджеры – всего 4%.

Самой популярной социальной сетью у представителей каждого поколения россиян стала «ВКонтакте». Второе место делят Instagram и TikTok. Картина популярности соцсетей выглядит так:

«ВКонтакте»

  • зумеры (18-26 лет) – 43%;
  • миллениалы (27-40 лет) – 39%;
  • поколение Х (41-56 лет) – 39%;
  • бумеры (57+ лет) – 34%.

Instagram

  • зумеры (18-26 лет) – 33%;
  • миллениалы (27-40 лет) – 27%;
  • поколение Х (41-56 лет) – 24%;
  • бумеры (57+ лет) – 21%.

TikTok

  • зумеры (18-26 лет) – 18%;
  • миллениалы (27-40 лет) – 25%;
  • поколение Х (41-56 лет) – 27%;
  • бумеры (57+ лет) – 26%.

«Одноклассники»

  • зумеры (18-26 лет) – 3%;
  • миллениалы (27-40 лет) – 6%;
  • поколение Х (41-56 лет) – 8%;
  • бумеры (57+ лет) – 16%.

Facebook   

  • зумеры (18-26 лет) – 3%;
  • миллениалы (27-40 лет) – 3%;
  • поколение Х (41-56 лет) – 3%;
  • бумеры (57+ лет) – 3%.

Исходя из результатов исследования, Facebook является в России соцсетью с наименьшим объемом пользовательского интернет-трафика, TikTok напрямую конкурирует с Instagram, а популярность «Одноклассников» повышается среди россиян с возрастом.

«Несмотря на предубеждения, касающиеся потребления у разных возрастов, мы увидели, что предпочтения поколений не сильно отличаются», – отметил PR-директор Yota Артем Рабчук.

Среди мессенджеров самый популярный у представителей всех поколений – Telegram. Исключение составляют только бумеры – они немного больше (44% против 49%) предпочитают WhatsApp.

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Фото: Shutterstock.com

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