Корпорация МСП оценила выручку малого и среднего бизнеса за «черную пятницу» в 248 млрд рублей

Корпорация МСП оценила выручку предприятий малого и среднего бизнеса России за период «черной пятницы» в 248 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом совокупная выручка компаний выросла на 9,8%.

В период с 25 по 28 ноября предприятия малого и среднего бизнеса заработали более 248 млрд рублей, сообщили в Корпорации МСП со ссылкой на данные собственной цифровой платформы.

По подсчетам института предпринимательства, в 2022 году выручка предприятий в «черную пятницу» по сравнению с 2021 годом выросла на 9,8%. Совокупная выручка предприятий малого, среднего и крупного бизнеса увеличилась на 2,4% и достигла 660 млрд рублей.

Интерес россиян к «черной пятнице» упал на 58% за последние три года. К таким выводам пришел сервис Picodi, проверив статистику поиска скидочных предложений в России.

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