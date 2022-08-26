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MTS AI планирует выйти на биржу в первой половине 2025 года

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Центр искусственного интеллекта MTS AI рассматривает возможность выйти на Московскую биржу в первой половине 2025 года. Об этом сообщил глава центра Александр Ханин в интервью РБК.

MTS AI планирует выйти на биржу в первой половине 2025 года

По его словам, МТС, вероятнее всего, при этом сценарии останется мажоритарным акционером.

Акции самой МТС торгуются на Московской бирже, в августе компания провела делистинг с Нью-Йоркской биржи по требованию российских властей. 

Ханин также сообщил, что под брендом Intema (одна из структур МТС) были запущены международный венчурный фонд и акселератор MTS AI. Сейчас штаб-квартиру Intema переносят из Люксембурга в ОАЭ из-за ряда сложностей с секретарским обслуживанием, предоставлении налоговых услуг и юридических консультаций, проведении due diligence.

Ранее компания собиралась вести поиск активов по всему миру, но сейчас сделает основную ставку на Азию, Латинскую Америку и Ближний Восток.

Российский MTS AI будет искать компании для поглощения и инвестиций в России и СНГ. До конца года планируется подписать три сделки, их детали не раскрываются.

Фото на обложке: areporter / Shutterstock

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