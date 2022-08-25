«МТС-Банк» запустил сервис для бизнеса по работе с персоналом и самозанятыми

«МТС-Банк» запустил для бизнеса сервис по работе с персоналом и самозанятыми. Он поможет упростить документооборот, найти сотрудников для проектов, а самозанятым — предложить свои услуги большему числу компаний. Об этом RB рассказали в пресс-службе организации.
Компании смогут размещать вакансии, оформлять договоры, приложения, уведомления для ГУВМ МВД России, оплачивать выполненные работы и услуги.
Самозанятые с помощью сервиса смогут публиковать резюме и выбирать наиболее подходящие ваканси. Подключиться к сервису можно на сайте банка.
В середине августа банк для бизнеса «Бланк» совместно с медицинским сервисом BestDoctor запустил программу бесплатного медицинского сервиса для индивидуальных предпринимателей и юрлиц. Компании уточнили, что речь идет о «добровольном медицинском сервисе».
Предложения действуют год с момента подключения и дают безлимитное количество онлайн-консультаций в случае «Телемедицины», а в случае «ДМС» к этому добавляются 5 очных посещений врачей, 10 анализов и 5 исследований.
Фото на обложке: Unsplash
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