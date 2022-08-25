«МТС-Банк» запустил для бизнеса сервис по работе с персоналом и самозанятыми. Он поможет упростить документооборот, найти сотрудников для проектов, а самозанятым — предложить свои услуги большему числу компаний. Об этом RB рассказали в пресс-службе организации.

«МТС-Банк» запустил сервис для бизнеса по работе с персоналом и самозанятыми